Абитуриенты подали более миллиона заявлений в украинские вузы. Больше всего – на филологию – МОН

Самые популярные в этом году специальности – филология, право и компьютерные науки Фото: depositphotos.com

По данным государственного предприятия "ИнфоРесурс", зарегистрировано 195 тыс. 705 электронных кабинетов поступающих на бакалавриат, что на 2,5% больше, чем в 2020 году. Для поступления на магистратуру создано 64 тыс. 873 электронных кабинета, это почти на 6% больше, чем в прошлом году.

Самыми популярными университетами в этом году стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (53 777 поданных заявлений), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (47 326) и Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (46 235).

Самые популярные специальности по количеству поданных заявлений:

филология – 76 371;

право – 67 720;

67 720; компьютерные науки – 66 123;

66 123; менеджмент – 62 227;

62 227; среднее образование – 44 136;

44 136; инженерия программного обеспечения – 43 618;

43 618; журналистика – 43 215;

43 215; психология – 39 529;

39 529; экономика – 37 464;

37 464; маркетинг – 36 080.

В министерстве отметили, что рейтинговые списки абитуриентов обнародуют не позднее 28 июля.