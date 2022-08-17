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Шмыгаль: Процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет

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Шмыгаль обсудил подготовку учебных заведений в Украине с главами ОВА
Шмыгаль обсудил подготовку учебных заведений в Украине с главами ОВА
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 августа в ходе селекторного совещания обсудил с руководителями областей состояние подготовки учебных заведений к 2022/2023 учебному году.

Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

Шмыгаль отметил, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет, в частности, из-за подготовки учебных заведений, обустройства убежищ и повышения уровня безопасности.

"С 1 сентября мы должны запустить смешанную форму обучения. Чтобы ученики и студенты, желающие учиться очно в школах и вузах, получили такую возможность. И чтобы родители и дети, переживающие за свою безопасность, получили возможность получать качественное образование онлайн", – подчеркнул премьер.

По состоянию на 17 августа определено около 26 тыс. образовательных учреждений, которые готовятся к началу образовательного процесса в смешанном формате, рассказал министр образования и науки (МОН) Сергей Шкарлет.

В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.

В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованном 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).

В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.

Контекст:

Кабинет Министров Украины рекомендовал начать учебный год в школах с 1 сентября в очном режиме, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа.

Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и "на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат, как и на оккупированных территориях". По его словам, местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

В Офисе президента указывали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Теги: Украина, Кабинет Министров, образование, Министерство образования, учебный год, студенты, школьники, школы, безопасность, вузы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин, Сергей Шкарлет
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