Шмыгаль: Процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет

Об этом сообщил пресс-центр Кабмина.

Шмыгаль отметил, что процент родителей, поддерживающих очное обучение детей, постепенно растет, в частности, из-за подготовки учебных заведений, обустройства убежищ и повышения уровня безопасности.

"С 1 сентября мы должны запустить смешанную форму обучения. Чтобы ученики и студенты, желающие учиться очно в школах и вузах, получили такую возможность. И чтобы родители и дети, переживающие за свою безопасность, получили возможность получать качественное образование онлайн", – подчеркнул премьер.

По состоянию на 17 августа определено около 26 тыс. образовательных учреждений, которые готовятся к началу образовательного процесса в смешанном формате, рассказал министр образования и науки (МОН) Сергей Шкарлет.

В МОН проинформировали 9 августа, что около 40% школ и вузов в Украине готовы к очным занятиям.

В то же время, по данным опроса Gradus Research, опубликованном 9 августа, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы. При этом наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).

В МОН заявили, что окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями.