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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов россиянами Николаевской области 26 августа один человек погиб и один ранен – Ким

Ким рассказал о российских обстрелах Николаевской области
Ким рассказал о российских обстрелах Николаевской области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В результате российских обстрелов Николаевской области 26 августа один человек погиб, один пострадал. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram 27 августа.

"Вчера, 26 августа, в 13.47 зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское Первомайской общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи. Также, 26 августа, в 17.30 в пгт Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали Широковскую общину в Баштанском районе.

"Ориентировочно в 17.00, 26 августа были обстрелы за пределами села Красная Долина. Ночью, 27 августа, около 4.00 и 5.00 обстрелам подверглось село Широкое. Попадания были в сельхозпостройки домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 4.00 до 5.00 были обстрелы за пределами села Поляна. Пострадавших нет", – написал Ким.

Кроме этого, войска РФ обстреливали Березнеговатскую общину.

"Ориентировочно в 14.00 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома", – сообщил он.

Оккупанты также обстреливали Николаев вечером 26 августа и ночью 27-го.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Виталий Ким
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