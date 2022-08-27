В результате обстрелов россиянами Николаевской области 26 августа один человек погиб и один ранен – Ким

"Вчера, 26 августа, в 13.47 зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское Первомайской общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи. Также, 26 августа, в 17.30 в пгт Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали Широковскую общину в Баштанском районе.

"Ориентировочно в 17.00, 26 августа были обстрелы за пределами села Красная Долина. Ночью, 27 августа, около 4.00 и 5.00 обстрелам подверглось село Широкое. Попадания были в сельхозпостройки домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 4.00 до 5.00 были обстрелы за пределами села Поляна. Пострадавших нет", – написал Ким.

Кроме этого, войска РФ обстреливали Березнеговатскую общину.

"Ориентировочно в 14.00 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома", – сообщил он.

Оккупанты также обстреливали Николаев вечером 26 августа и ночью 27-го.