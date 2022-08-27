В результате обстрелов россиянами Николаевской области 26 августа один человек погиб и один ранен – Ким

"Вчера, 26 августа, в 13.47 зафиксированы вражеские обстрелы пгт Первомайское Первомайской общины. Один человек погиб. Повреждены хозяйственные постройки частного предприятия и гаражи. Также, 26 августа, в 17.30 в пгт Первомайское в результате обстрела возник пожар квартиры в жилом доме. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреливали Широковскую общину в Баштанском районе.
"Ориентировочно в 17.00, 26 августа были обстрелы за пределами села Красная Долина. Ночью, 27 августа, около 4.00 и 5.00 обстрелам подверглось село Широкое. Попадания были в сельхозпостройки домохозяйства и огороды. Также ориентировочно с 4.00 до 5.00 были обстрелы за пределами села Поляна. Пострадавших нет", – написал Ким.
Кроме этого, войска РФ обстреливали Березнеговатскую общину.
"Ориентировочно в 14.00 обстрелов подверглось пгт Березнеговатое. Один из боеприпасов попал во двор частного домовладения. В результате этого взрывной волной уничтожен жилой дом. Ранение получила женщина, которая в тот момент находилась в здании. Также повреждения и разрушения получили другие дома", – сообщил он.
Оккупанты также обстреливали Николаев вечером 26 августа и ночью 27-го.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.