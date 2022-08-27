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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области задержали мужчину по подозрению в наводке российских ударов по школам

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Мужчине сообщили о подозрении, он арестован
Мужчине сообщили о подозрении, он арестован
Фото: ssu.gov.ua

В ходе контрдиверсионной спецоперации в прифронтовых районах Николаевской области задержан агент военной разведки РФ, заявили в СБУ. Сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

По данным следствия, он передавал врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых "устрашающих" ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

"Установлено, что по его наводке в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам", – говорится в сообщении.

Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения. Мужчина был активным участником дискуссий в Telegram-каналах, где не скрывал своих антиукраинских взглядов.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители нашли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину, движении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая Николаев подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

По данным СБУ, с начала широкомасштабного вторжения России в Николаеве частично или полностью разрушены три высших учебных заведения, два техникума и более 10 школ.

Теги: СБУ, Николаев, шпионаж, разведка, спецслужбы, война России против Украины, коллаборационизм
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