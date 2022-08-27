В Николаевской области задержали мужчину по подозрению в наводке российских ударов по школам

По данным следствия, он передавал врагу точные координаты образовательных учреждений города для так называемых "устрашающих" ракетных обстрелов, а также собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

"Установлено, что по его наводке в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам", – говорится в сообщении.

Киберспециалисты СБУ установили, что задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после начала полномасштабного вторжения. Мужчина был активным участником дискуссий в Telegram-каналах, где не скрывал своих антиукраинских взглядов.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители нашли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов в Украину, движении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.