В результате обстрела Николаева погибло два человека, 11 получили ранения – мэр

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично лупят по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16.30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о двух погибших и пяти раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", – написал он.
Сенкевич призвал жителей города быть максимально осторожными и не выходить на улицу.
Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 15.20. Через 20 минут стало известно, что в результате обстрела оккупантами в городе есть погибшие. По информации обладминистрации, захватчики могут нанести еще один удар.
После публикации новости Сенкевич сообщил об отбое тревоги и проинформировал, что число раненых в результате массированного обстрела Николаева увеличилось до 11.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.
27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.