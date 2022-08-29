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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Николаева погибло два человека, 11 получили ранения – мэр

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Оккупанты обстреливают Николаев практически ежедневно (на фото спасатели убирают обломки одной из российских ракет)
Оккупанты обстреливают Николаев практически ежедневно (на фото спасатели убирают обломки одной из российских ракет)
Фото: ЕРА (архив)

В результате обстрела Николаева российскими оккупантами 29 августа погибло два человека, воздушная тревога в городе еще не снята. Об этом мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в Telegram.

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично лупят по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16.30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о двух погибших и пяти раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", – написал он. 

Сенкевич призвал жителей города быть максимально осторожными и не выходить на улицу. 

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 15.20. Через 20 минут стало известно, что в результате обстрела оккупантами в городе есть погибшие. По информации обладминистрации, захватчики могут нанести еще один удар.

После публикации новости Сенкевич сообщил об отбое тревоги и проинформировал, что число раненых в результате массированного обстрела Николаева увеличилось до 11.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича на 7 августа, с начала полномасштабной войны в Николаеве погибли 132 человека, ранены 619. Повреждены более 500 многоэтажек, около 700 частных домов, 209 объектов инфраструктуры.

27 августа в Николаевской ОВА сообщили, что в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск было повреждено 10 тыс. гражданских объектов в регионе.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Николаев, раненые, обстрелы, Александр Сенкевич, погибшие, воздушная тревога
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