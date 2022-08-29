В результате обстрела Николаева погибло два человека, 11 получили ранения – мэр

Оккупанты обстреливают Николаев практически ежедневно (на фото спасатели убирают обломки одной из российских ракет) Фото: ЕРА (архив)

"Российские подонки не изменяют своим правилам и цинично лупят по мирным жителям. Николаев. Информация по состоянию на 16.30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о двух погибших и пяти раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики", – написал он.

Сенкевич призвал жителей города быть максимально осторожными и не выходить на улицу.

Воздушная тревога в Николаеве была объявлена в 15.20. Через 20 минут стало известно, что в результате обстрела оккупантами в городе есть погибшие. По информации обладминистрации, захватчики могут нанести еще один удар.

После публикации новости Сенкевич сообщил об отбое тревоги и проинформировал, что число раненых в результате массированного обстрела Николаева увеличилось до 11.