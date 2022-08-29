В Николаев прилетело 12 ракет, оккупанты выпустили больше – ОВА

Россияне обстреляли частные жилые дома в Ингульском районе Николаева, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)", – написал руководитель ОВА.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области отметили в Facebook, что "освободители" денацифицировали частные жилые дома в Ингульском районе города".

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате обстрела города оккупантами погибло два человека, еще 11 получили ранения.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Сенкевич добавил, что "есть попадания в жилые дома и учебные заведения".

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