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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаев прилетело 12 ракет, оккупанты выпустили больше – ОВА

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Россияне обстреляли частные жилые дома в Ингульском районе Николаева, отметили в ГСЧС
Россияне обстреляли частные жилые дома в Ингульском районе Николаева, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

В результате удара российских оккупантов 29 августа в Николаев прилетело 12 ракет.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)", – написал руководитель ОВА.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области отметили в Facebook, что "освободители" денацифицировали частные жилые дома в Ингульском районе города".

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/videos/609364070767305/

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате обстрела города оккупантами погибло два человека, еще 11 получили ранения.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Сенкевич добавил, что "есть попадания в жилые дома и учебные заведения".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Украина, Николаев, ГСЧС, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты
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