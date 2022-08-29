В Николаев прилетело 12 ракет, оккупанты выпустили больше – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем)", – написал руководитель ОВА.
В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области отметили в Facebook, что "освободители" денацифицировали частные жилые дома в Ингульском районе города".
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате обстрела города оккупантами погибло два человека, еще 11 получили ранения.
Сенкевич добавил, что "есть попадания в жилые дома и учебные заведения".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.