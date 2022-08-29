Подоляк об ударах ВСУ на юге: "Переговоры" проходят успешно. Ждем новых "компромиссов" в виде "жестов доброй воли"

Подоляк косвенно подтвердил активизацию ВСУ на южном направлении и прогнозирует отход захватчиков с временно оккупированных территорий Фото: president.gov.ua

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новых "компромиссов" в виде "жестов доброй воли", – написал он.

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге.

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.