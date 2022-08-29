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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об ударах ВСУ на юге: "Переговоры" проходят успешно. Ждем новых "компромиссов" в виде "жестов доброй воли"

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Подоляк косвенно подтвердил активизацию ВСУ на южном направлении и прогнозирует отход захватчиков с временно оккупированных территорий
Подоляк косвенно подтвердил активизацию ВСУ на южном направлении и прогнозирует отход захватчиков с временно оккупированных территорий
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента ожидают отступления российских оккупантов на южном направлении в результате действий Вооруженных сил Украины. Об этом написал 29 августа в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, напомнив, что ранее собственное отступление на северном направлении после успехов ВСУ российские военные оправдали "жестом доброй воли".

"Переговоры с Россией в единственном возможном сегодня формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта. "Переговоры" проходят успешно. Ожидаем новых "компромиссов" в виде "жестов доброй воли", – написал он.

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Кроме того, она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинских Вооруженных сил на юге. 

В ходе наступательных действий ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск.

Контекст:

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что в Херсонской области освобождены 53 населенных пункта.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, боевики, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Наталья Гуменюк, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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