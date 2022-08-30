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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальник Генштаба ВС Чехии приехал в Украину и встретился с Залужным

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Начальнику чешского Генштаба Ржегке (слева) рассказали о ситуации в Украине
Начальнику чешского Генштаба Ржегке (слева) рассказали о ситуации в Украине
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Делегация Вооруженных сил Чешской Республики во главе с начальником Генерального штаба Чехии Карелом Ржегкой посетила Украину с официальным визитом. Об этом сообщил 30 августа Генеральный штаб ВСУ.

Делегацию ознакомили с ситуацией с безопасностью в Украине, численностью войск РФ – на временно оккупированных территориях, в Беларуси и в России рядом с украинской границей, – а также характером действий и преступлениями противника.

Кроме того, военное руководство Чехии и Украины обсудило вероятный характер действий российских войск в дальнейшем, ситуацию с безопасностью на украинско-белорусской границе и тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Ирпень, Гостомель, Чернигов и Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, встречая коллегу, отметил, что приезд чешской делегации – свидетельство системной поддержки и солидарности в войне против РФ.

"Я ценю вовлеченность и помощь Чешской Республики, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым чешский народ встретил беженцев из Украины", – подчеркнул Залужный.

Ржегка в свою очередь отметил, что пример Украины в войне с Россией – это неоценимый опыт для стран НАТО. Он пообещал, что Чехия продолжит помогать Украине и ее армии.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02vdxuKDov2cSExVHWwbrRx5DWzR4oE6F9G9Rmi8J8YrwA5mrw56Xa4A8FLuA4DYknl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

47-летний бригадный генерал Ржегка был назначен главой чешского Генштаба с этого июля, сообщало минобороны Чехии. Он стал третьим самым молодым начальником штаба в истории Чехии, отметило издание Aktualne. До этого он руководил Национальным управление по кибербезопасности и информационной безопасности, а ранее был командиром группы спецназа и директором управления спецназа Минобороны. Участвовал в миссиях на Балканах и в Афганистане.

Теги: Чехия, Генштаб ВСУ, военные, война России против Украины, Валерий Залужный
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