Начальник Генштаба ВС Чехии приехал в Украину и встретился с Залужным

Делегацию ознакомили с ситуацией с безопасностью в Украине, численностью войск РФ – на временно оккупированных территориях, в Беларуси и в России рядом с украинской границей, – а также характером действий и преступлениями противника.

Кроме того, военное руководство Чехии и Украины обсудило вероятный характер действий российских войск в дальнейшем, ситуацию с безопасностью на украинско-белорусской границе и тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами, в том числе города-герои Ирпень, Гостомель, Чернигов и Харьков.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, встречая коллегу, отметил, что приезд чешской делегации – свидетельство системной поддержки и солидарности в войне против РФ.

"Я ценю вовлеченность и помощь Чешской Республики, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым чешский народ встретил беженцев из Украины", – подчеркнул Залужный.

Ржегка в свою очередь отметил, что пример Украины в войне с Россией – это неоценимый опыт для стран НАТО. Он пообещал, что Чехия продолжит помогать Украине и ее армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)