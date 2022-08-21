В Чехии в поддержку ВСУ поступили десятки платежей в 1968 крон. В 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию

В ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников начали вторжение в Чехословакию Фото: wikipedia.org

Об этом накануне в Facebook сообщило посольство Украины в Чехии.

"В Праге перед Промышленным дворцом состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главной звездой концерта будет украинская инди-рок-группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды теробороны.

"В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 крон", – подчеркнули в украинском диппредставительстве.