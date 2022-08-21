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В Чехии в поддержку ВСУ поступили десятки платежей в 1968 крон. В 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию

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В ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников начали вторжение в Чехословакию
В ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников начали вторжение в Чехословакию
Фото: wikipedia.org

21 августа в Праге (Чехия) в годовщину ввода советских войск в Чехословакию состоится благотворительный концерт в поддержку Украины.

Об этом накануне в Facebook сообщило посольство Украины в Чехии.

"В Праге перед Промышленным дворцом состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главной звездой концерта будет украинская инди-рок-группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды теробороны.

"В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 крон", – подчеркнули в украинском диппредставительстве.

https://www.facebook.com/UkraineEmbassyinCzechia/posts/pfbid032hQ1xasTSoYNnsaZr3tE3znaMTpd5XNbif9w84FaairCpyDwNGW1KyDJkGkCLcHml

Контекст:

С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные Пражской весной. Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

К 50-летию Пражской весны парламент Чехии признал, что вторжение войск пяти государств – членов Варшавского договора в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупацией.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Россия, Украина, Чехия, оккупация, нападение, концерт, помощь, вторжение, война России против Украины, посольство Украины, Чехословакия, Brunettes Shoot Blondes
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