В Чехии в поддержку ВСУ поступили десятки платежей в 1968 крон. В 1968 году советские войска вторглись в Чехословакию

Об этом накануне в Facebook сообщило посольство Украины в Чехии.
"В Праге перед Промышленным дворцом состоится благотворительный концерт под названием NeverMore 68, который проведет параллель между оккупацией Чехословакии в августе 1968 года и российским вторжением в Украину в 2022 году", – говорится в сообщении.
Отмечается, что главной звездой концерта будет украинская инди-рок-группа Brunettes Shoot Blondes, члены которой вступили в ряды теробороны.
"В эти дни на благотворительный счет посольства в поддержку украинской армии поступают десятки платежей от чешских друзей на сумму 1968 крон", – подчеркнули в украинском диппредставительстве.
С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные Пражской весной. Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.
К 50-летию Пражской весны парламент Чехии признал, что вторжение войск пяти государств – членов Варшавского договора в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупацией.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".