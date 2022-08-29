Министры ЕС на саммите в Праге обсудят создание тренировочной миссии для украинской армии – СМИ

По данным агентства, пока неясно, где может базироваться обучающая программа и какой у нее будет мандат.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что тренировочная база, вероятно, будет размещена не в Украине, а в соседних странах.
"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – написал он в Twitter.
Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение украинских военных, отмечает Reuters. Главный акцент делается на освоении оружия, которое поставляют Вооруженным силам Украины западные партнеры, чтобы помочь в борьбе с вторжением России.
Reuters отмечает, что на ближайшей встрече министров обороны стран НАТО с представителями ООН, возможно, будет принято решение прекращенной обучающей миссии ЕС и миротворческих сил ООН в африканском государстве Мали из-за увеличения там российского присутствия.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.
4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.
7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.
10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.