Министры ЕС на саммите в Праге обсудят создание тренировочной миссии для украинской армии – СМИ

Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение солдат ВСУ, отмечает Reuters Фото: ЕРА

По данным агентства, пока неясно, где может базироваться обучающая программа и какой у нее будет мандат.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что тренировочная база, вероятно, будет размещена не в Украине, а в соседних странах.

"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – написал он в Twitter.

Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение украинских военных, отмечает Reuters. Главный акцент делается на освоении оружия, которое поставляют Вооруженным силам Украины западные партнеры, чтобы помочь в борьбе с вторжением России.

Reuters отмечает, что на ближайшей встрече министров обороны стран НАТО с представителями ООН, возможно, будет принято решение прекращенной обучающей миссии ЕС и миротворческих сил ООН в африканском государстве Мали из-за увеличения там российского присутствия.