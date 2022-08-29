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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министры ЕС на саммите в Праге обсудят создание тренировочной миссии для украинской армии – СМИ

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Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение солдат ВСУ, отмечает Reuters
Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение солдат ВСУ, отмечает Reuters
Фото: ЕРА

Варианты организации тренировочной миссии для украинских военных рассмотрят министры обороны и иностранных дел ЕС во время встречи в Праге 29-30 августа. Об этом, ссылаясь на свои источники среди министров, сообщает Reuters.

По данным агентства, пока неясно, где может базироваться обучающая программа и какой у нее будет мандат.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что тренировочная база, вероятно, будет размещена не в Украине, а в соседних странах.

"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – написал он в Twitter.

Несколько стран ЕС и Великобритания уже проводят обучение украинских военных, отмечает Reuters. Главный акцент делается на освоении оружия, которое поставляют Вооруженным силам Украины западные партнеры, чтобы помочь в борьбе с вторжением России.

Reuters отмечает, что на ближайшей встрече министров обороны стран НАТО с представителями ООН, возможно, будет принято решение прекращенной обучающей миссии ЕС и миротворческих сил ООН в африканском государстве Мали из-за увеличения там российского присутствия.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.

Теги: Чехия, военная помощь, Прага, военные учения, Мали, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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