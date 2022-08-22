Боррель анонсировал создание иностранного центра подготовки солдат ВСУ

По его словам, это предложение будет обсуждаться в конце августа на заседании совета министров обороны стран ЕС в Праге.
"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал он.
Боррель отметил, что в Украине происходит не локальный конфликт, не "асимметричная партизанская война", а противостояние, "мобилизующее чрезвычайно большие средства и сотни тысяч солдат".
"Любая миссия должна быть равна конфликту. Это то, что обсуждается между государствами-членами и что будет обсуждаться на политическом уровне в следующий понедельник в Праге в рамках совета министров обороны ЕС", – сказал он.
Европейский чиновник добавил, что новая миссия будет развернута не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Возможное количество участников миссии он не раскрыл.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.
4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.
7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.
8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.
10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.