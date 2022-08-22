ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель анонсировал создание иностранного центра подготовки солдат ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Миссия будет развернута не на территории Украины, сообщил Боррель
Миссия будет развернута не на территории Украины, сообщил Боррель
Фото: ЕРА

Евросоюз рассматривает возможность создания миссии обучения военнослужащих украинской армии, об этом на пресс-конференции в Испании заявил верховный представитель по внешней политике ЕС Жозеп Боррель, запись опубликована в Twitter внешнеполитического ведомства.

По его словам, это предложение будет обсуждаться в конце августа на заседании совета министров обороны стран ЕС в Праге.

"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал он.

Боррель отметил, что в Украине происходит не локальный конфликт, не "асимметричная партизанская война", а противостояние, "мобилизующее чрезвычайно большие средства и сотни тысяч солдат".

"Любая миссия должна быть равна конфликту. Это то, что обсуждается между государствами-членами и что будет обсуждаться на политическом уровне в следующий понедельник в Праге в рамках совета министров обороны ЕС", – сказал он.

Европейский чиновник добавил, что новая миссия будет развернута не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Возможное количество участников миссии он не раскрыл.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Минобороны Новой Зеландии 31 мая, еще до официального объявления о программе, сообщало, что новозеландские артиллеристы будут обучать украинских военных вместе с Великобританией.

4 августа Канада присоединилась к инициативе Великобритании и планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения ВСУ в рамках миссии UNIFIER.

7 августа в правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Великобританию до 120 инструкторов в период с 12 августа по 31 декабря для проведения базовой военной подготовки граждан Украины.

8 августа Финляндия объявила о том, что также присоединяется к программе обучения украинских военных.

10 августа Дания заявила, что примет участие в обучении украинских военных в Великобритании и, возможно, на своей территории.

Теги: война, Прага, военные учения, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Дорофеева показала фото и видео концерта в киевском метро и снялась без макияжа
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
Запеченный омлет с кабачками. Рецепт от кулинарного эксперта
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
"Пора любить. Любить еще больше". Каменских снялась в тесном топе и призвала проявлять эмоции во время войны
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
  Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"О, ноги Сопонару", "Потрясающая красавица". Звезда "Женского квартала" с нижнего ракурса снялась в мини-шортах
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
"Спустившийся ангел, который никогда не постареет". 57-летняя Херли на лужайке засветила глубокое декольте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (246101)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (190744)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (148245)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (48716)
5
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (32288)
6
"Довел говноеда", "Как же у русни подгорает". Исполнитель прозвучавшей в Крыму песни Yarmak отреагировал на истерику пропагандиста Соловьева (21599)
7
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины (20887)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (20784)
 
 
 
 