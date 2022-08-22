Боррель анонсировал создание иностранного центра подготовки солдат ВСУ

Миссия будет развернута не на территории Украины, сообщил Боррель Фото: ЕРА

По его словам, это предложение будет обсуждаться в конце августа на заседании совета министров обороны стран ЕС в Праге.

"Война, похоже, будет продолжаться, и она требует усилий не только с точки зрения снабжения техникой, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал он.

Боррель отметил, что в Украине происходит не локальный конфликт, не "асимметричная партизанская война", а противостояние, "мобилизующее чрезвычайно большие средства и сотни тысяч солдат".

"Любая миссия должна быть равна конфликту. Это то, что обсуждается между государствами-членами и что будет обсуждаться на политическом уровне в следующий понедельник в Праге в рамках совета министров обороны ЕС", – сказал он.

Европейский чиновник добавил, что новая миссия будет развернута не на территории Украины, а в одной из соседних стран. Возможное количество участников миссии он не раскрыл.