Обучение прошли 400 операторов для армии дронов – Минцифры Украины

"Со следующей недели наши военные начнут получать мощные дроны, закупаемые в рамках проекта. [...] Проект был бы невозможен без профессиональных операторов. За все время проекта "Армия дронов" школы выпустили около 400 военных операторов", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что операторов учили в двух школах: "Дронариум" и "Бориветер". 29 июля из "Дронариума" выпустили очередные 37 операторов, рассказали в ведомстве.

Планируется, что для операторов дронов откроют еще 10 школ.

"Операторы дронов – это глаза нашего фронта. Именно благодаря профильному обучению и профессионализму военных даже обычные дроны могут выполнять боевые задания. Наши защитники эффективно используют технологии в борьбе с врагом и каждый день доказывают, что для них нет ничего невозможного", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его данным, менее чем за месяц на армию дронов собрали более 630 млн грн. Заключены контракты на покупку на сумму 260,5 млн грн мультикоптеров Matrice, наземных систем для ударных дронов-камикадзе Warmate и дронов-разведчиков Fly Eye.

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