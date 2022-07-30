ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Обучение прошли 400 операторов для армии дронов – Минцифры Украины

Армию дронов начали создавать менее месяца назад
Армию дронов начали создавать менее месяца назад
Фото: thedigital.gov.ua

В рамках проекта "Армия дронов" обучение завершили уже 400 операторов беспилотников, проинформировало 29 июля Министерство цифровой трансформации Украины.

"Со следующей недели наши военные начнут получать мощные дроны, закупаемые в рамках проекта. [...] Проект был бы невозможен без профессиональных операторов. За все время проекта "Армия дронов" школы выпустили около 400 военных операторов", – говорится в сообщении.

В Министерстве отметили, что операторов учили в двух школах: "Дронариум" и "Бориветер". 29 июля из "Дронариума" выпустили очередные 37 операторов, рассказали в ведомстве.

Планируется, что для операторов дронов откроют еще 10 школ.

"Операторы дронов – это глаза нашего фронта. Именно благодаря профильному обучению и профессионализму военных даже обычные дроны могут выполнять боевые задания. Наши защитники эффективно используют технологии в борьбе с врагом и каждый день доказывают, что для них нет ничего невозможного", – заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его данным, менее чем за месяц на армию дронов собрали более 630 млн грн. Заключены контракты на покупку на сумму 260,5 млн грн мультикоптеров Matrice, наземных систем для ударных дронов-камикадзе Warmate и дронов-разведчиков Fly Eye.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сбор на армию дронов стартовал 1 июля, им занимаются Минцифры, Генштаб Вооруженных сил Украины и инициатива United24. На первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников. 

На 5 июля было собрано 200 млн грн, к 9 июля цифра удвоилась. Федоров говорил, что дроны уже покупаются. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, военные, вторжение, беспилотники, технологии, война России против Украины, школы, оператор, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, российские оккупанты, дроны
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Тина в шоке?", "Креатив бомбезный". Цибульская спела "Скандал" Тины Кароль на украинском языке. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Он забыл об этом сказать". Зеленский извинился перед женой за то, что шокировал ее своим обращением в новогоднюю ночь 2019 года. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Пока не отстроите Харьков и Марик, мы будем вас, суки, кошмарить". Позитив в песне-эмоции "Ничего личного" обратился к россиянам. Видео
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
  "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке". Песик показала растяжку между автомобилями
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
Шакире за неуплату налогов грозит €24 млн штрафа и лишение свободы сроком на восемь лет
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  Кикабидзе: Песня "Мои года" – вот здесь! Когда ее написали, мне было 40 лет, а сегодня 84. И все время просят эту песню
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
  "Бутылка вина в депрессивный день у меня точно будет. А как иначе?" Позитив прокомментировал слухи о своей алкозависимости
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
"По взгляду понимаешь, был человек на "нуле" или нет. Война меняет изнутри". Сын Игоря Пелыха защищает Украину от российских оккупантов
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках
  "Такого удовольствия от работы не получал всю жизнь". Комаровский прочитал сказку Чуковского о Бармалее на русском и украинском языках G
Алеся БАЦМАН
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  "У меня есть свое мнение, но когда ты рядом, твои мысли в приоритете". Зеленский рассказал, как война изменила его отношения с женой
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей"
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
  Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Я – шут без имени и, в общем, без судьбы". Покинувший РФ Галкин на концерте в Турции спел песню Пугачевой. Видео
"Красавица. А татуха просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
"Красавица. А татуха – просто огонь". Мозговая повторила позу Зеленской для недавней фотосессии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кикабидзе: Вначале мне Зеленского было очень жалко. Но он оказался мужиком, настоящим (262259)
2
"Исключительный дурак". Невзоров заявил о наличии у Киркорова, который выступил перед оккупантами в аннексированном Крыму, пустот в черепе (254320)
3
Киевлянка вышла на Крещатик с плакатом "Посигналь, если Путин – х...йло". Известный ведущий отреагировал. Видео (181110)
4
Зеленская ответила на критику после презентации обложки авторитетного издания Vogue с ее изображением (113560)
5
Сестра Софии Ротару Аурика Ротару рассказала, в какой стране сейчас находится и как помогает Украине (87859)
6
Арестович отреагировал на фото Зеленской авторства Лейбовиц, запустившее флешмоб в сети (82614)
7
"Сижу как хочу". Украинские знаменитости запустили флешмоб в поддержку Зеленской после публикации обложки Vogue с ее изображением (75072)
8
Друг проживающего за границей Потапа: Я ему говорю: "Приезжай, поедем к военным и ты будешь тут сейчас батей" (69191)
 
 
 
 