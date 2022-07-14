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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Соучредитель Monobank заявил, что сделает 345 ударных дронов – по одному за каждого погибшего ребенка

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Владимир Яценко: С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345
Владимир Яценко: С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345
Фото: focus.ua

Соучредитель Monobank Владимир Яценко заявил, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков. Об этом он написал в своем Facebook.

"От вражеских обстрелов по Виннице снова погиб ребенок. Сжимаю кулаки, ярость и желание мести переполняют – невинные детские души будут отмщены. С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345. Каждый такой [беспилотник], отмеченный красным номером, унесет жизни минимум шести захватчиков. Горите в аду, уроды!" – написал Яценко.

Скриншот: Володимир Яценко / Facebook
Скриншот: Володимир Яценко / Facebook

Контекст:

Группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank производит для ВСУ полностью украинские беспилотники, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.

В интервью "Фокусу" Яценко рассказал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.

Теги: беспилотники, технологии, Владимир Яценко, Monobank
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