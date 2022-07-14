Соучредитель Monobank заявил, что сделает 345 ударных дронов – по одному за каждого погибшего ребенка

"От вражеских обстрелов по Виннице снова погиб ребенок. Сжимаю кулаки, ярость и желание мести переполняют – невинные детские души будут отмщены. С этого дня каждый производимый нами ударный беспилотник имеет красный номер, и я не остановлюсь, пока не сделаем 345. Каждый такой [беспилотник], отмеченный красным номером, унесет жизни минимум шести захватчиков. Горите в аду, уроды!" – написал Яценко.

Контекст:

Группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank производит для ВСУ полностью украинские беспилотники, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.

В интервью "Фокусу" Яценко рассказал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.