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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов – Федоров

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Операторов учат пока только во Львове и Киеве, планируется, что центры откроются и в других городах
Операторов учат пока только во Львове и Киеве, планируется, что центры откроются и в других городах
Фото: Dronarium Україна / Facebook

В рамках проекта "Армия дронов" стартовало обучение первых операторов беспилотников, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram 12 июля.

"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов. Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами. И другие задачи, которые будут выполнять на фронте", – рассказал Федоров и поблагодарил граждан, которые поддерживают проект. 

Учат операторов в академии Dronarium. В сообщении центра, опубликованном в Facebook, говорится, что всего на первом этапе обучение пройдут 150 операторов. Группы студентов учатся во Львове и Киеве. 

"Вот что бывает, когда профессионалы объединяют усилия – на прошлой неделе договорились, а на этой уже начали работать. В рамках проекта "Армия дронов" от Министерства цифровой трансформации Украины и лично Михаила Федорова Dronarium Украина прокачивает навыки операторов дронов в Киеве (29 студентов) и Львове (32 студента). И это только начало. Впереди совместными усилиями мы планируем открыть учебные центры в новых городах и обучить еще больше операторов дронов", – отметили в Dronarium. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=467008355234741&set=a.461551712447072&type=3

Контекст:

Сбор на армию дронов стартовал 1 июля, им занимаются Минцифры, Генштаб ВСУ и инициатива United24. На первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников. 

На 5 июля было собрано 200 млн грн, к 9 июля цифра удвоилась. Федоров говорил, что дроны уже покупаются. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Львов, Генштаб ВСУ, беспилотники, студенты, оператор, Михаил Федоров, Минцифры
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