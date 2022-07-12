Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов – Федоров

Операторов учат пока только во Львове и Киеве, планируется, что центры откроются и в других городах Фото: Dronarium Україна / Facebook

"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов. Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами. И другие задачи, которые будут выполнять на фронте", – рассказал Федоров и поблагодарил граждан, которые поддерживают проект.

Учат операторов в академии Dronarium. В сообщении центра, опубликованном в Facebook, говорится, что всего на первом этапе обучение пройдут 150 операторов. Группы студентов учатся во Львове и Киеве.

"Вот что бывает, когда профессионалы объединяют усилия – на прошлой неделе договорились, а на этой уже начали работать. В рамках проекта "Армия дронов" от Министерства цифровой трансформации Украины и лично Михаила Федорова Dronarium Украина прокачивает навыки операторов дронов в Киеве (29 студентов) и Львове (32 студента). И это только начало. Впереди совместными усилиями мы планируем открыть учебные центры в новых городах и обучить еще больше операторов дронов", – отметили в Dronarium.