Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов – Федоров

"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов. Во время учебы военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами. И другие задачи, которые будут выполнять на фронте", – рассказал Федоров и поблагодарил граждан, которые поддерживают проект.
Учат операторов в академии Dronarium. В сообщении центра, опубликованном в Facebook, говорится, что всего на первом этапе обучение пройдут 150 операторов. Группы студентов учатся во Львове и Киеве.
"Вот что бывает, когда профессионалы объединяют усилия – на прошлой неделе договорились, а на этой уже начали работать. В рамках проекта "Армия дронов" от Министерства цифровой трансформации Украины и лично Михаила Федорова Dronarium Украина прокачивает навыки операторов дронов в Киеве (29 студентов) и Львове (32 студента). И это только начало. Впереди совместными усилиями мы планируем открыть учебные центры в новых городах и обучить еще больше операторов дронов", – отметили в Dronarium.
Сбор на армию дронов стартовал 1 июля, им занимаются Минцифры, Генштаб ВСУ и инициатива United24. На первом этапе проекта планируется закупить 200 беспилотников.
На 5 июля было собрано 200 млн грн, к 9 июля цифра удвоилась. Федоров говорил, что дроны уже покупаются.