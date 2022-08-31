Украинские военные уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов, 350 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 захватчиков.

Другие потери российской армии составили:

танки – 1974 (+20) ед,

боевые бронированные машины – 4312 (+18) ед,

артиллерийские системы – 1091 (+12) ед,

РСЗО – 285 (+3) ед,

средства ПВО – 152 (+1) ед,

самолеты – 234 (+0) ед,

вертолеты – 204 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),

крылатые ракеты – 196 (+0),

корабли / катера – 15 (+0) ед,

автомобильная техника и автоцистерны – 3236 (+19) ед,

специальная техника – 103 (+0).

В Генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на донецком и кураховском направлениях.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.