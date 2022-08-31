Украинские военные уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов, 350 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 захватчиков.
Другие потери российской армии составили:
танки – 1974 (+20) ед,
боевые бронированные машины – 4312 (+18) ед,
артиллерийские системы – 1091 (+12) ед,
РСЗО – 285 (+3) ед,
средства ПВО – 152 (+1) ед,
самолеты – 234 (+0) ед,
вертолеты – 204 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
крылатые ракеты – 196 (+0),
корабли / катера – 15 (+0) ед,
автомобильная техника и автоцистерны – 3236 (+19) ед,
специальная техника – 103 (+0).
В Генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на донецком и кураховском направлениях.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.