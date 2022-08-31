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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов, 350 – за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

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Украинские защитники наносят удары по базам и местам скопления техники российских оккупантов
Украинские защитники наносят удары по базам и местам скопления техники российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов. Об этом 31 августа сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 захватчиков.

Другие потери российской армии составили:

танки – 1974 (+20) ед,
боевые бронированные машины – 4312 (+18) ед,
артиллерийские системы – 1091 (+12) ед,
РСЗО – 285 (+3) ед,
средства ПВО – 152 (+1) ед,
самолеты – 234 (+0) ед,
вертолеты – 204 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 849 (+2),
крылатые ракеты – 196 (+0),
корабли / катера – 15 (+0) ед,
автомобильная техника и автоцистерны – 3236 (+19) ед,
специальная техника  – 103 (+0).

В Генштабе ВСУ отмечают, что наибольшие потери российские оккупанты понесли на донецком и кураховском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02wAZnd5hCV7rvNjcryahHYJ2UgD6f8JD6NhMMPxGtowWj3FWGEV9nPSGQQi5U2iAl

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

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