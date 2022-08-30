Нацгвардия показала уничтожение в Харьковской области российской САУ "Мста-С", которая может бить на 29 км. Видео

Военные уточнили, что САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 км, была уничтожена на севере Харьковской области в районе государственной границы с Россией. Это общий результат работы артиллерийской разведки Нацгвардии и артиллеристов одной из бригад ВСУ.
"Гвардейцы и представители Сил специальных операций разведали цель при помощи беспилотника, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на 30 августа, украинские военные уничтожили более 47,5 тыс. российских оккупантов, 1954 танка, 1079 артиллерийских систем, 282 РСЗО и другое вооружение и технику.