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Нацгвардия показала уничтожение в Харьковской области российской САУ "Мста-С", которая может бить на 29 км. Видео

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Артиллеристы ВСУ при помощи Нацгвардии и ССО нанесли точный и филигранный удар по вражеской установке
Артиллеристы ВСУ при помощи Нацгвардии и ССО нанесли точный и филигранный удар по вражеской установке
Скриншот: Національна гвардія України / Facebook

Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" в Харьковской области. Видео опубликовала 29 августа пресс-служба Национальной гвардии.

Военные уточнили, что САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 км, была уничтожена на севере Харьковской области в районе государственной границы с Россией. Это общий результат работы артиллерийской разведки Нацгвардии и артиллеристов одной из бригад ВСУ.

"Гвардейцы и представители Сил специальных операций разведали цель при помощи беспилотника, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ", – говорится в сообщении.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 30 августа, украинские военные уничтожили более 47,5 тыс. российских оккупантов, 1954 танка, 1079 артиллерийских систем, 282 РСЗО и другое вооружение и технику.

видео

Видео: Національна гвардія України / Facebook
Теги: Национальная гвардия, Харьковская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери России
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