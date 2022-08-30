Зеленский: Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – уже завтра

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков", – отметил президент.
По словам Зеленского, активные боевые действия в настоящее время происходят почти по всей линии фронта – на юге, на Донбассе и в Харьковской области.
"Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на авдеевском направлении. Воинов 53-й и 93-й бригад, защищающих бахмутское направление, защищающих мужественно, умно, героически, – подчеркнул президент Украины. – Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.