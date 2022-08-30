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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – уже завтра

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Зеленский поблагодарил украинских военных, защищающих авдеевское и бахмутское направления в Донецкой области
Зеленский поблагодарил украинских военных, защищающих авдеевское и бахмутское направления в Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российским оккупантам не удалось захватить всю территорию Донецкой области до конца августа, как этого требовали в Кремле.

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков", – отметил президент.

По словам Зеленского, активные боевые действия в настоящее время происходят почти по всей линии фронта – на юге, на Донбассе и в Харьковской области.

"Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на авдеевском направлении. Воинов 53-й и 93-й бригад, защищающих бахмутское направление, защищающих мужественно, умно, героически, – подчеркнул президент Украины. – Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/400810965324284/

Контекст:

Российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут в Харьковской области, на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, заявил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, наемники, Авдеевка, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент, обращение, российские оккупанты
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