Зеленский: Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – уже завтра

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа – это уже завтра. А на Донбассе – украинский флаг и украинские герои. Несмотря на все – несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков", – отметил президент.

По словам Зеленского, активные боевые действия в настоящее время происходят почти по всей линии фронта – на юге, на Донбассе и в Харьковской области.

"Особо хочу сегодня поблагодарить бойцов 56-й и 110-й бригад, проявляющих максимальную стойкость и героизм на авдеевском направлении. Воинов 53-й и 93-й бригад, защищающих бахмутское направление, защищающих мужественно, умно, героически, – подчеркнул президент Украины. – Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции и кто метко "минусует" оккупантов, их технику, логистику, боеприпасы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)