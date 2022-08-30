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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Под Севастополем – значит, под Севастополем". Зеленский заявил, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались

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У российской армии "нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на временно оккупированной территории Украины, отметил Зеленский
У российской армии "нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на временно оккупированной территории Украины, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украинские защитники делают все, чтобы каждый российский оккупант обязательно почувствовал ответ "на страшный террор, который Россия принесла на нашу землю".

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, у российской армии "нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на всей временно оккупированной территории Украины, "от Крыма до Харьковской области".

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – сказал президент Украины.

Зеленский призвал украинцев в Крыму "держаться подальше" от военных объектов оккупантов – не находиться возле российских баз и военных аэродромов.

Президент также попросил жителей полуострова сообщать украинским спецслужбам всю информацию об оккупантах – "чтобы освобождение Крыма произошло быстрее".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/400810965324284/

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала вооруженный конфликт на Донбассе, в ходе которого пророссийские боевики и российские войска захватили часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донбасса.

После того как партнеры начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня, артиллеристы ВСУ уничтожили десятки складов боеприпасов российских оккупантов, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Согласно данным Генштаба, только за одну неделю ВСУ с помощью РСЗО HIMARS и M270 уничтожили 10 пунктов управления оккупантов, 15 складов и логистических баз.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к этим происшествиям, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, ВСУ, украинцы, война России против Украины, президент, обращение, деоккупация
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