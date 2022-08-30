"Под Севастополем – значит, под Севастополем". Зеленский заявил, что ВСУ будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, где бы они ни размещались

У российской армии "нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на временно оккупированной территории Украины, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 30 августа в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

По его словам, у российской армии "нет и не будет никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на всей временно оккупированной территории Украины, "от Крыма до Харьковской области".

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – сказал президент Украины.

Зеленский призвал украинцев в Крыму "держаться подальше" от военных объектов оккупантов – не находиться возле российских баз и военных аэродромов.

Президент также попросил жителей полуострова сообщать украинским спецслужбам всю информацию об оккупантах – "чтобы освобождение Крыма произошло быстрее".

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