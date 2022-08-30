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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На время активной деоккупации". В Офисе президента сообщили о разработке эвакуационных маршрутов для жителей Крыма

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Для Украины жизнь граждан безусловный приоритет, отметил Подоляк
Для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет, отметил Подоляк
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины (ОПУ) заявили о разработке маршрутов по эвакуации жителей временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

Соответствующее сообщение 30 августа в Twitter написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан – безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытия", – отметил Подоляк.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Крым, Украина, эвакуация, маршрут, советник, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, деоккупация
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