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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Джемилев о Крыме: Самое лучшее для россиян – пока нет давки, вернуться на свою историческую родину

Джемилев отметил, что нарушение границы Украины наказывается лишением свободы
Джемилев отметил, что нарушение границы Украины наказывается лишением свободы
Фото: Мустафа Джемілєв / Twitter

После оккупации Крыма в 2014 году на полуостров прибыло до 1,5 млн россиян, им следует вернуться в Россию. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 27 августа.

"После оккупации в Крым, по нашим оценкам, приехало от 600 тыс. до 1,5 млн россиян. Моя позиция такова: не может быть речи, чтобы они там оставались. Они перешли границу в нарушение украинского законодательства. А если еще и с оружием, это до восьми лет лишения свободы. Поэтому самое лучшее для этих россиян – пока нет давки, вернуться на свою историческую родину", – сказал он.

Лидер крымскотатарского народа отметил, что россияне могут уезжать по незаконно построенному Крымскому (Керченскому) мосту, пока он не уничтожен.

"Сейчас много обсуждается, что делать с Керченским мостом. Звучит точка зрения, что если взрывать, то потом как же будут убегать русские? Но по этому мосту огромное количество вооружения направляется, чтобы убивать наших граждан. Поэтому уничтожение этого моста – очень правильное, правовое решение. Мост незаконный", – подчеркнул Джемилев.

Он объяснил, что вопрос уничтожения Крымского моста будет решать украинское командование.

"Разговоры о том, что он неприступный… Крейсер "Москва" тоже был "неприступный", а "матросы покурили" и он пошел ко дну. Или в Сакском районе – в неположенном месте "покурили" – и военная база поднялась в воздух. Я думаю, это будет продолжаться, и это правильно", – считает Джемилев.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, оккупация, граница, вторжение, крейсер, военная база, мост, взрывы, Крымский мост, россияне
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