Джемилев: Путин просил Эрдогана, чтобы Турция не участвовала в саммите Крымской платформы, Эрдоган ему ответил

"Россия какими только методами не старалась отговорить всех вплоть до шантажа и угроз. Мне рассказывали, что [президент России Владимир] Путин говорил [президенту Турции Реджепу] Эрдогану: мол, откроем поток туристов, торговлю расширим, чтобы только Турция не участвовала в саммите. А Эрдоган говорит: там же [в Крыму] мои родственники живут; я потом скажу им, что обменял их на туристов? И потом, Украина – наш сосед, а по Корану соседи должны друг другу помогать, сказал он. И на этот раз он сам выступил с хорошей речью", – сказал Джемилев.

Он отметил, что "очень удовлетворен" саммитом Крымской платформы.

"На нем собирались еще присутствовать такие страны, как Нигер и Республика Конго, но в последний момент что-то произошло. Собиралась еще участвовать Гана, потом они сказали, что по техническим причинам не смогут, но присоединяются к итоговому документу, который будет принят", – объяснил Джемилев.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины, выразили готовность присоединиться к новым санкциям против России, призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, отменить запрет на деятельность Меджлиса, а также осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.