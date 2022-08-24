Участники Крымской платформы выразили готовность присоединяться к новым ограничениям против РФ

Участники подтвердили обязательство продолжать давление на Россию с целью прекращения временной оккупации Крыма и возобновления контроля Украины над территорией полуострова.
"Это создало бы основу для восстановления реализации прав человека и основных свобод, верховенства права, свободы судоходства в Черном и Азовском морях. Это также способствовало бы улучшению безопасности и стабильности в регионе, глобальной продовольственной безопасности, а также привлечению виновных к ответственности. Мы выражаем готовность рассмотреть введение или присоединение к будущим политико-дипломатическим и ограничительным мерам в отношении Российской Федерации, если этого потребуют ее действия, в соответствии с соответствующими процедурами и правовой юрисдикцией каждого участника", – говорится в заявлении.
Авторы заявления подчеркнули, что поддерживают Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет от российской агрессии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Они заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды. Участники осудили попытки РФ насильно интегрировать украинские территории, которые находятся под временной российской оккупацией.
Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.
Также авторы заявления осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (включая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.