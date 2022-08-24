Участники Крымской платформы выразили готовность присоединяться к новым ограничениям против РФ

Участники подтвердили обязательство продолжать давление на Россию с целью прекращения временной оккупации Крыма и возобновления контроля Украины над территорией полуострова.

"Это создало бы основу для восстановления реализации прав человека и основных свобод, верховенства права, свободы судоходства в Черном и Азовском морях. Это также способствовало бы улучшению безопасности и стабильности в регионе, глобальной продовольственной безопасности, а также привлечению виновных к ответственности. Мы выражаем готовность рассмотреть введение или присоединение к будущим политико-дипломатическим и ограничительным мерам в отношении Российской Федерации, если этого потребуют ее действия, в соответствии с соответствующими процедурами и правовой юрисдикцией каждого участника", – говорится в заявлении.

Авторы заявления подчеркнули, что поддерживают Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет от российской агрессии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Они заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды. Участники осудили попытки РФ насильно интегрировать украинские территории, которые находятся под временной российской оккупацией.

Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.

Также авторы заявления осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.