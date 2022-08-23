Президент Словакии объявила о передаче Украине 30 БМП

Она отметила, что шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины.
"То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать аналогично к другим странам, – сказала Чапутова. – Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее. Вместе с партнерами в ЕС, НАТО не остановимся – мы будем продолжать предоставлять Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты".
По словам президента Словакии, непризнание аннексии Крыма и санкции против РФ "дали четко понять, что Россия должна отказаться от незаконной оккупации".
"Крым – это Украина, закон – это закон", – подчеркнула Чапутова.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.
В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.
Второй саммит Крымской платформы проходит в Киеве в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
После нападения России Словакия поддерживает Украину, предоставляя, в частности, военную помощь.
В апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2 (первые четыре САУ из восьми уже в руках ВСУ). 15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".
О передаче Украине истребителей МиГ-29, несмотря на давление России, заявили в минобороны Словакии 18 августа.