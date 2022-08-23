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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Словакии объявила о передаче Украине 30 БМП

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Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее, отметила Чапутова
Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее, отметила Чапутова
Фото: EPA

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП). Об этом 23 августа в ходе выступления на втором саммите Крымской платформы, который транслировался в YouTube Офиса президента Украины, заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

Она отметила, что шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины.

"То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать аналогично к другим странам, – сказала Чапутова. – Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее. Вместе с партнерами в ЕС, НАТО не остановимся – мы будем продолжать предоставлять Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты".

По словам президента Словакии, непризнание аннексии Крыма и санкции против РФ "дали четко понять, что Россия должна отказаться от незаконной оккупации".

"Крым – это Украина, закон – это закон", – подчеркнула Чапутова.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Второй саммит Крымской платформы проходит в Киеве в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. После оккупации РФ превратила Крым в военную базу.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

После нападения России Словакия поддерживает Украину, предоставляя, в частности, военную помощь.

В апреле Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2 (первые четыре САУ из восьми уже в руках ВСУ). 15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".

О передаче Украине истребителей МиГ-29, несмотря на давление России, заявили в минобороны Словакии 18 августа.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, санкции, Словакия, оккупация, военная помощь, саммит, война России против Украины, БМП, президент, Зузана Чапутова, Крымская платформа, ЕС
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