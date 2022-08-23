Президент Словакии объявила о передаче Украине 30 БМП

Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее, отметила Чапутова Фото: EPA

Она отметила, что шесть месяцев назад Россия начала полномасштабную неспровоцированную войну против Украины.

"То, что Россия сделала по отношению к Украине, она может сделать аналогично к другим странам, – сказала Чапутова. – Словакия стоит рядом с Украиной и поддерживает ее. Вместе с партнерами в ЕС, НАТО не остановимся – мы будем продолжать предоставлять Украине политическую и гуманитарную помощь, а также экономическую и военную поддержку, в частности, передаем 30 боевых машин пехоты".

По словам президента Словакии, непризнание аннексии Крыма и санкции против РФ "дали четко понять, что Россия должна отказаться от незаконной оккупации".

"Крым – это Украина, закон – это закон", – подчеркнула Чапутова.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на отношениях" с Россией.

Второй саммит Крымской платформы проходит в Киеве в смешанном формате – большинство политиков выступают по видеосвязи.

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