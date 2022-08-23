"Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам". Премьер Швеции заявила о новом пакете помощи

Россия использует Крым как плацдарм для нападения на другие части Украины, отметила Андерссон. Она добавила, что обеспокоена большим количеством нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российской армии.
"Швеция никогда не признает аннексию Крыма или попытки аннексировать другие территории. Мы должны гарантировать дальнейшую поддержку и сотрудничество", – заявила чиновница.
Также, по ее словам, агрессия России имеет последствия на глобальной карте мира в виде энергетического и продовольственного кризисов. И за это Россия несет полную ответственность, добавила премьер Швеции.
"Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. Мое правительство в скором времени объявит о дополнительном пакете помощи. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – резюмировала Андерссон.
Андерссон приезжала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. В Киеве глава правительства Швеции провела переговоры с Зеленским. По словам Андерссон, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.
Швеция также неоднократно помогала ВСУ оружием. Кроме того, она может заняться производством оружия для Украины. Об этом сообщал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Кроме того, страна решила направить в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинских бойцов.