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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам". Премьер Швеции заявила о новом пакете помощи

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Андерссон заявила, что Швеция никогда не признает аннексию украинских территорий
Андерссон заявила, что Швеция никогда не признает аннексию украинских территорий
Фото: EPA

Швеция готовит Украине дополнительный пакет помощи. Об этом 23 августа заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон во время онлайн-выступления на втором саммите Крымской платформы. Выступление транслировалось на YouTube-канале платформы с переводом.

Россия использует Крым как плацдарм для нападения на другие части Украины, отметила Андерссон. Она добавила, что обеспокоена большим количеством нарушений прав человека и международного гуманитарного права со стороны российской армии.

"Швеция никогда не признает аннексию Крыма или попытки аннексировать другие территории. Мы должны гарантировать дальнейшую поддержку и сотрудничество", – заявила чиновница.

Также, по ее словам, агрессия России имеет последствия на глобальной карте мира в виде энергетического и продовольственного кризисов. И за это Россия несет полную ответственность, добавила премьер Швеции.

"Нам необходимо предупредить подобные агрессии в других регионах. Мое правительство в скором времени объявит о дополнительном пакете помощи. Чем мощнее Украина, тем безопаснее всем нам", – резюмировала Андерссон.

Контекст:

Андерссон приезжала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. В Киеве глава правительства Швеции провела переговоры с Зеленским. По словам Андерссон, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.

Швеция также неоднократно помогала ВСУ оружием. Кроме того, она может заняться производством оружия для Украины. Об этом сообщал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Кроме того, страна решила направить в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинских бойцов.

Теги: Украина, Швеция, агрессия, аннексия, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Крымская платформа, Магдалена Андерссон
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