Вы охраняете международные ценности – президент Словении на Крымской платформе

"Хочу высказать поддержку Украине со стороны Республики Словения по поводу ее суверенитета и территориальной целостности. Оккупацией Крыма в 2014 году и в дальнейшем вторжением шесть месяцев назад Россия совершила непоправимую и неправомерную агрессию. Мы призываем Россию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных миром границ", – заявил Пахор.

Он отметил, что российская война против Украины – это серьезное нарушение международного законодательства.

"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы отметить мужество и решительность украинского народа и руководства Украины. Вы охраняете международные ценности, свободу, демократию. Мы видим постоянный атаки российской армии на гражданское население и видим все военные преступления, которые должны быть расследованы, а виновники должны ответить", – добавил он.

Пахор также заявил, что война имеет большие последствия для международного общества, но инструмент безопасности – расширение. Поэтому он поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в Европейском союзе.