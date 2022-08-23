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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вы охраняете международные ценности – президент Словении на Крымской платформе

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Президент Словении заявил, что война России против Украины это серьезное нарушение международного законодательства
Президент Словении заявил, что война России против Украины – это серьезное нарушение международного законодательства
Фото: Barut Pahor / Facebook

Российская война против Украины это серьезное нарушение международного законодательства. Об этом 23 августа во время онлайн-выступления на втором саммите Крымской платформы заявил президент Словении Борут Пахор. Выступление транслировалось на YouTube-канале Крымской платформы с переводом.

"Хочу высказать поддержку Украине со стороны Республики Словения по поводу ее суверенитета и территориальной целостности. Оккупацией Крыма в 2014 году и в дальнейшем вторжением шесть месяцев назад Россия совершила непоправимую и неправомерную агрессию. Мы призываем Россию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных миром границ", – заявил Пахор.

Он отметил, что российская война против Украины – это серьезное нарушение международного законодательства.

"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы отметить мужество и решительность украинского народа и руководства Украины. Вы охраняете международные ценности, свободу, демократию. Мы видим постоянный атаки российской армии на гражданское население и видим все военные преступления, которые должны быть расследованы, а виновники должны ответить", – добавил он.

Пахор также заявил, что война имеет большие последствия для международного общества, но инструмент безопасности – расширение. Поэтому он поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в Европейском союзе.

Контекст:

Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.

В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посмотрела освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, "государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более чем €8 млн".

Кроме того, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности в восстановлении общественного транспорта и Харьковского института протезирования.

Теги: Словакия, Борут Пахор, российская агрессия, война России против Украины, Крымская платформа
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