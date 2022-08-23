Вы охраняете международные ценности – президент Словении на Крымской платформе

"Хочу высказать поддержку Украине со стороны Республики Словения по поводу ее суверенитета и территориальной целостности. Оккупацией Крыма в 2014 году и в дальнейшем вторжением шесть месяцев назад Россия совершила непоправимую и неправомерную агрессию. Мы призываем Россию немедленно и безоговорочно вывести свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах признанных миром границ", – заявил Пахор.
Он отметил, что российская война против Украины – это серьезное нарушение международного законодательства.
"Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы отметить мужество и решительность украинского народа и руководства Украины. Вы охраняете международные ценности, свободу, демократию. Мы видим постоянный атаки российской армии на гражданское население и видим все военные преступления, которые должны быть расследованы, а виновники должны ответить", – добавил он.
Пахор также заявил, что война имеет большие последствия для международного общества, но инструмент безопасности – расширение. Поэтому он поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в Европейском союзе.
Словения поддерживает Киев после полномасштабного вторжения в Украину российской армии.
В июле Украину посещала глава МИД Словении Таня Файон. Она посмотрела освобожденный от оккупантов Ирпень Киевской области. На брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой она заявила, что Словения продолжит оказывать гуманитарную помощь, а также обещала оборудование, необходимое для разминирования территорий. По словам Файон, "государство с населением около 2 млн человек уже предоставило Украине помощь на более чем €8 млн".
Кроме того, Словения поможет Украине в восстановлении Харькова, в частности в восстановлении общественного транспорта и Харьковского института протезирования.