Участники Крымской платформы осудили захват РФ украинских портов и попытки торговать краденным зерном и металлом

"Мы осуждаем захват Россией украинских портов в Азовском море и Херсоне, что препятствует законной реализации навигационных прав и свобод и свободы судоходства в Черном и Азовском морях, подрывая глобальную продовольственную безопасность. Мы также озабочены массовой транспортировкой тяжелого вооружения и военного персонала через Крым, что обостряет экологические последствия временной оккупации Россией Крыма с 2014 года", - говорится в заявлении.

Также участники заявили, что усиление милитаризации Крыма Российской Федерацией продолжает негативно влиять на безопасность в Черноморском регионе.

"Мы осуждаем зафиксированные попытки России торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины", – добавили они.

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины.

Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.