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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Участники Крымской платформы осудили захват РФ украинских портов и попытки торговать краденным зерном и металлом

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Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Фото: president.gov.ua

Участники саммита международной Крымской платформы осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом. Заявление участников саммита опубликовано 23 августа на сайте Офиса президента Украины.

"Мы осуждаем захват Россией украинских портов в Азовском море и Херсоне, что препятствует законной реализации навигационных прав и свобод и свободы судоходства в Черном и Азовском морях, подрывая глобальную продовольственную безопасность. Мы также озабочены массовой транспортировкой тяжелого вооружения и военного персонала через Крым, что обостряет экологические последствия временной оккупации Россией Крыма с 2014 года", - говорится в заявлении.

Также участники заявили, что усиление милитаризации Крыма Российской Федерацией продолжает негативно влиять на безопасность в Черноморском регионе.

"Мы осуждаем зафиксированные попытки России торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины", – добавили они.

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины.

Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (велючая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, оккупация, металлургия, война России против Украины, морские порты Украины, Крымская платформа, зерно
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