Участники Крымской платформы осудили захват РФ украинских портов и попытки торговать краденным зерном и металлом

"Мы осуждаем захват Россией украинских портов в Азовском море и Херсоне, что препятствует законной реализации навигационных прав и свобод и свободы судоходства в Черном и Азовском морях, подрывая глобальную продовольственную безопасность. Мы также озабочены массовой транспортировкой тяжелого вооружения и военного персонала через Крым, что обостряет экологические последствия временной оккупации Россией Крыма с 2014 года", - говорится в заявлении.
Также участники заявили, что усиление милитаризации Крыма Российской Федерацией продолжает негативно влиять на безопасность в Черноморском регионе.
"Мы осуждаем зафиксированные попытки России торговать украденным зерном и металлопродукцией из Украины", – добавили они.
Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины.
Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал Зеленский.
23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (велючая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).