Число зашедших в Украину за агропродукцией судов выросло до шести, в августе ожидаются еще минимум 10 – Мининфраструктуры

Балкер Sara загрузит 8 тыс. тонн кукурузы, судно Efe – около 7,5 тыс. тонн растительного масла.
"До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией", – заявил Васьков.
Он напомнил, что за две недели работы "зернового коридора" из украинских портов уже вышли 16 судов, на борту которых – почти полмиллиона тонн украинского продовольствия.
Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукцией – балкер Fulmar S под флагом Барбадоса, – покинуло порт Черноморск 13 августа.
Контекст:
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии и Африки. На их борту – около 0,5 млн тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, рассказал президент.