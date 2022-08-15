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Число зашедших в Украину за агропродукцией судов выросло до шести, в августе ожидаются еще минимум 10 – Мининфраструктуры

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Морской зерновой коридор продолжает действовать
Морской зерновой коридор продолжает действовать
Фото: Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority / Facebook

В Одесский порт вечером 14 августа зашли под загрузку агропродукцией суда Sara и Efe. Общее число судов, зашедших в Украину с начала вторжения в рамках соглашения по морскому экспорту, достигло шести, сообщила в Facebook Администрация морских портов Украины со ссылкой на замминистра инфраструктуры Юрия Васькова.

Балкер Sara загрузит 8 тыс. тонн кукурузы, судно Efe – около 7,5 тыс. тонн растительного масла.

"До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией", – заявил Васьков.

Он напомнил, что за две недели работы "зернового коридора" из украинских портов уже вышли 16 судов, на борту которых – почти полмиллиона тонн украинского продовольствия. 

https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/pfbid0fWEb3LcXKa69h8o5UFFvnWjCT5mVrirtKNf2ggFGSkBpzr6cXAkQgZLV8geuwTTql

Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукцией – балкер Fulmar S под флагом Барбадоса, – покинуло порт Черноморск 13 августа. 

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии и Африки. На их борту – около 0,5 млн тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, рассказал президент.

Теги: Одесса, Черное море, Министерство инфраструктуры, продукты, экспорт, судно, Мининфраструктуры, кукуруза, корабли, судоходство, морские порты Украины
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