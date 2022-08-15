Число зашедших в Украину за агропродукцией судов выросло до шести, в августе ожидаются еще минимум 10 – Мининфраструктуры

Балкер Sara загрузит 8 тыс. тонн кукурузы, судно Efe – около 7,5 тыс. тонн растительного масла.

"До конца месяца планируем привлечь в украинские порты еще не менее 10 судов под загрузку украинской агропродукцией", – заявил Васьков.

Он напомнил, что за две недели работы "зернового коридора" из украинских портов уже вышли 16 судов, на борту которых – почти полмиллиона тонн украинского продовольствия.

Первое судно, зашедшее в Украину под загрузку агропродукцией – балкер Fulmar S под флагом Барбадоса, – покинуло порт Черноморск 13 августа.