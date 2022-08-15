Еще шесть кораблей получили разрешение на проход через гуманитарный коридор в Черном море

Два из этих судов – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – уже прошли инспекцию в Мраморном море, и могут отправляться в Черноморск Одесской области на загрузку.
На сегодня, 15 августа, запланирована инспекция остальных четырех судов – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. В случае успешной проверки эти корабли также отправятся в Черноморск.
Кроме того, 14 августа прошло инспекцию и получило разрешение на отправку судно MV Star Laura. 13 августа успешную проверку прошло MV Rahmi Yagci.
По процедурам, согласованным СКЦ, все участники проверки координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в центре, это нужно, "чтобы обеспечить безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы".
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Турция предложила увеличить количество судов с продовольствием, идущих из Украины, до трех в день. 5 августа из портов Одесса и Черноморск вышел первый караван с украинским продовольствием – три балкера с кукурузой.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – Европы, Азии и Африки. На их борту – около 0,5 млн тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.