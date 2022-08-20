Чтобы решить проблему с дефицитом валюты в Украине, нужно разблокировать экспорт металла и руды через порты – эксперт

"У нас есть проблемы по дефициту валюты в стране. Поэтому появляются очень противоречивые инициативы – например, введение налога на импорт или запрет на обнародование курса валют на табло обменных пунктов. На самом же деле решить дефицит валюты можно путем стимулирования экспорта", – отметил эксперт.

Он убежден, что возобновление экспорта поможет Украине улучшить состояние экономики и восстановить резервы.

"Разблокировка портов для экспорта металла поддержит экономику, ведь до войны металлургия занимала около 10% ВВП, а это достаточно ощутимая часть экономики. В этом смысле разблокировка портов для экспорта для металла и руды – это очень хороший способ улучшить валютный баланс в Украине", – резюмировал аналитик.