Минфин Украины планирует ввести новый налог

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор, говорить рано", – отметил он.
Марченко добавил, что с июля динамика налоговых и таможенных поступлений начала улучшаться.
"Если в марте поступления из таможни были 7 млрд грн, то в июле – уже более 22 млрд грн, что составляет более 56% плановых довоенных показателей", – заявил глава Минфина.
Спустя месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная Рада приняла законопроект №7190, которым освободила от уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость импорт ввозимых предприятиями товаров, чтобы поддержать бизнес в условиях войны.
24 апреля в Раде регистрировали законопроект №7311, который предусматривает возвращение пошлины, НДС и акциза на автомобили и товары народного потребления. Авторы законопроекта объясняли необходимость возвращения налогообложения тем, что только за первую неделю освобождения от пошлины и НДС в госбюджет не поступило более 700 млн грн доходов.
По данным нардепа от "Голоса", первого зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, только в части растаможивания автомобилей общая сумма предоставленной льготы к 13 июня достигла 17,8 млрд грн, писал он в Telegram.
21 июня большинство льгот парламент отменил, чтобы "консолидировать все доходы для борьбы с агрессором".
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявлял 6 июля, что НБУ не сможет долго финансировать бюджет за счет эмиссии, так как это приведет к непоправимому ущербу экономике. Он призывал провести секвестр бюджета, урезать расходы по некритическим статьям, а также повысить налоги на потребление, импорт, активы и ренту.