Минфин Украины планирует ввести новый налог

"Мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции на покупку импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор, говорить рано", – отметил он.

Марченко добавил, что с июля динамика налоговых и таможенных поступлений начала улучшаться.

"Если в марте поступления из таможни были 7 млрд грн, то в июле – уже более 22 млрд грн, что составляет более 56% плановых довоенных показателей", – заявил глава Минфина.