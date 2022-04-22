Зеленский призвал Всемирный банк ввести налог на войну

Зеленский: Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность Фото: president.gov.ua

"Нужен специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Таковой налог за войну обязан налагаться на все без исключения торговые операции с Россией как государством либо с российскими компаниями. На все экспортно-импортные операции, на все еще не заблокированные финансовые операции", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что средства от налога за войну должны быть использованы для помощи Украине.

"Если этот налог будет применен к другому агрессору, средства должны быть направлены жертве той войны. Миру нужен действенный инструмент реагирования на деструктивные действия тех, кто не хочет поддерживать общую безопасность и работать в общую пользу для всех в мире. Уверен, что специальный налог за войну может оказаться таким инструментом", – считает он.

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