Зеленский призвал Всемирный банк ввести налог на войну

"Нужен специальный налог на войну. Россия, а после нее и любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность. Таковой налог за войну обязан налагаться на все без исключения торговые операции с Россией как государством либо с российскими компаниями. На все экспортно-импортные операции, на все еще не заблокированные финансовые операции", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что средства от налога за войну должны быть использованы для помощи Украине.
"Если этот налог будет применен к другому агрессору, средства должны быть направлены жертве той войны. Миру нужен действенный инструмент реагирования на деструктивные действия тех, кто не хочет поддерживать общую безопасность и работать в общую пользу для всех в мире. Уверен, что специальный налог за войну может оказаться таким инструментом", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.