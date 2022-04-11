Мамедов: На переговорах с Россией Украине следует поднимать вопрос о репарациях за нанесенные войной убытки

"Украина вправе потребовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла Россия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты", – написал он.

Бывший замгенпрокурора отметил, что Украина уже сделала первые шаги в этом направлении, обратившись в Международный суд ООН и потребовав, чтобы РФ в том числе возместила все убытки, причиненные вооруженной агрессией.

"Теоретически решение о возмещении ущерба Украине может быть принято Советом Безопасности ООН. [...] Каким образом заставить РФ выполнить потенциальное решение Совбеза ООН? К примеру, ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, пока руководство РФ не согласится на выплату репараций", – объяснил Мамедов.

Он считает, что "можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций, то есть обеспечить их возврат только тогда, когда Россия компенсирует Украине все убытки".

"Следовательно, было бы целесообразно поднять этот вопрос уже сейчас, во время переговоров, а также внести обсуждение деталей выплаты репараций в повестку дня ООН и двусторонних переговоров с потенциальными гарантами безопасности Украины. Кроме того, Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), что улучшает обмен информацией между следственными органами. Этот механизм также может позволить ускорить преобразование арестованного в этих государствах имущества РФ и причастных к преступлениям в конфискованное. Сотрудничество в рамках соглашения между тремя странами на основе уже открытых уголовных дел позволит выработать пути его передачи Украине или потерпевшим как можно быстрее", – отметил Мамедов.

По его словам, Украина как государство имеет три варианта компенсации убытков:

Предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ. Доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций. По решению союзников получить замороженные активы РФ, если Россия и дальше продолжит игнорировать международное право.

Война России против Украины. Главное (обновляется)