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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мамедов: На переговорах с Россией Украине следует поднимать вопрос о репарациях за нанесенные войной убытки

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Мамедов назвал три варианта компенсации Россией убытков, нанесенных Украине
Мамедов назвал три варианта компенсации Россией убытков, нанесенных Украине
Фото: gp.gov.ua

От России нужно требовать репараций для Украины за ущерб, нанесенный в результате военных действий. Такое мнение в колонке для НВ выразил 11 апреля бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Украина вправе потребовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла Россия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты", – написал он.

Бывший замгенпрокурора отметил, что Украина уже сделала первые шаги в этом направлении, обратившись в Международный суд ООН и потребовав, чтобы РФ в том числе возместила все убытки, причиненные вооруженной агрессией.

"Теоретически решение о возмещении ущерба Украине может быть принято Советом Безопасности ООН. [...] Каким образом заставить РФ выполнить потенциальное решение Совбеза ООН? К примеру, ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, пока руководство РФ не согласится на выплату репараций", – объяснил Мамедов.

Он считает, что "можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций, то есть обеспечить их возврат только тогда, когда Россия компенсирует Украине все убытки".

"Следовательно, было бы целесообразно поднять этот вопрос уже сейчас, во время переговоров, а также внести обсуждение деталей выплаты репараций в повестку дня ООН и двусторонних переговоров с потенциальными гарантами безопасности Украины. Кроме того, Украина, Литва и Польша подписали соглашение о создании совместной следственной группы (JIT), что улучшает обмен информацией между следственными органами. Этот механизм также может позволить ускорить преобразование арестованного в этих государствах имущества РФ и причастных к преступлениям в конфискованное. Сотрудничество в рамках соглашения между тремя странами на основе уже открытых уголовных дел позволит выработать пути его передачи Украине или потерпевшим как можно быстрее", – отметил Мамедов.

По его словам, Украина как государство имеет три варианта компенсации убытков:

  1. Предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ.
  2. Доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций.
  3. По решению союзников получить замороженные активы РФ, если Россия и дальше продолжит игнорировать международное право.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра. 

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, война, экономика, переговоры, вторжение, Международный суд ООН, убытки, международное право, война России против Украины, ущерб, выплаты, имущество, Гюндуз Мамедов, суд, репарации, компенсация
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