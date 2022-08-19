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Президент Центра политического анализа о необходимости разблокировать порты для экспорта металла: Каждый доллар сейчас нужен

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С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов
Фото: depositphotos.com

Если Украина сможет разблокировать порты для экспорта металлургической продукции, это будет означать более $500 млн валютных поступлений в экономику страны, рассказал в комментарии "Обозревателю" президент Центра политического анализа Владимир Головко.

"В Украине война. Поэтому каждый доллар, который мы можем получить за свою продукцию, сейчас нужен – для того, чтобы выполнять социальные выплаты и закупать оружие. Речь идет о более чем полумиллиарде долларов ежемесячно. И они Украине точно сейчас не помешают", – отметил эксперт.

Он считает, что Россия готова к таким переговорам, так как Запад ей перекрыл поставки некоторых компонентов и в РФ возникли критические проблемы с оборудованием.

"Они могут попросить смягчение санкций в обмен на открытие коридора для украинского металла. Сейчас сложно прогнозировать, насколько возможно будет добиться компромисса, но Россия готова говорить", – заявил Головко.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

Теги: Россия, санкции, валюта, война, экономика, переговоры, экспорт, металлургия, война России против Украины
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