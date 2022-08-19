Президент Центра политического анализа о необходимости разблокировать порты для экспорта металла: Каждый доллар сейчас нужен

"В Украине война. Поэтому каждый доллар, который мы можем получить за свою продукцию, сейчас нужен – для того, чтобы выполнять социальные выплаты и закупать оружие. Речь идет о более чем полумиллиарде долларов ежемесячно. И они Украине точно сейчас не помешают", – отметил эксперт.

Он считает, что Россия готова к таким переговорам, так как Запад ей перекрыл поставки некоторых компонентов и в РФ возникли критические проблемы с оборудованием.

"Они могут попросить смягчение санкций в обмен на открытие коридора для украинского металла. Сейчас сложно прогнозировать, насколько возможно будет добиться компромисса, но Россия готова говорить", – заявил Головко.