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Изготовление металлических деталей: все о процессе производства

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При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки
При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки
Фото: magnet.com.ua

Необходимость в изготовлении качественных металлических изделий имеет высокий спрос на рынке Украины. Они необходимы как для компаний, так и для частных лиц. Но найти подходящую компанию, которая предоставляет полный комплекс услуг металлообработки от "А" до "Я", не всегда просто. Для высококачественного результата необходим не только многолетний опыт мастеров, но и высокотехнологичное оборудование, которое позволит реализовать сложнейшие проекты.

Выбирая компанию по металлообработке, необходимо оценить не только спектр предоставляемых услуг, но и примеры работ, используемое оборудование. Компания MAGNET предоставляет полный цикл производства металлических изделий любой сложности по вашим чертежам. В работе используется только высокотехнологичное итальянское, швейцарское и японское оборудование.

Примеры производимых металлических изделий

При наличии всех необходимых ресурсов можно выполнить практически любой проект. Проще всего узнать, возможно ли изготовить изделие по вашему чертежу, можно, обратившись напрямую к выбранному подрядчику.

Примеры металлических изделий:

  • стальные защитные корпуса для электроприборов;

  • запчасти к сельскохозяйственной технике;

  • подвесные кронштейны;

  • выставочные и рекламные стеллажи;

  • антивибрационные подставки;

  • мебель из профильной трубы;

  • металлические ворота.

Выше представлены лишь некоторые примеры, которые возможны для производства. Для расчета стоимости рекомендуется подготовить чертежи в формате DWG или DXF, где указаны все размеры и детали необходимого изделия. Цена зависит от сложности, сроков изготовления и необходимого количества продукции.

Металлические стойки дезинфекции для ручного дозатора

Нестандартное изделие, которое пользуется большой популярностью, особенно во времена пандемии. Подобные стойки необходимо устанавливать в общественных местах в соответствии с требованиями государства. Например, в общественном транспорте, в магазинах, государственных учреждениях и так далее. Для изготовления таких стоек мастера в компании MAGNET используют передовые технологии лазерной резки, а также гибки металлических листов.

Биокамины

Биокамины являются отличным решением для создания уюта в доме без необходимости проводить дымоход, как в случае со стандартным вариантом камина. Изготавливаются такие камины в металлическом корпусе, который снаружи покрывается стойкой порошковой краской, созданной специально для каминов.

Антивибрационные подставки

Используются в качестве подставок под стиральные машины, которые поглощают все вибрации, создаваемые во время их активной работы. Благодаря данному изделию сильно снижается шум от стирки и сохраняется напольное покрытие, где установлена сама стиральная машина.

Фото:
Фото: magnet.com.ua

Процессы металлообработки при изготовлении

Процесс изготовления изделий из металла происходит в несколько этапов, которые зависят от самого изделия. Листы металла подвергаются различным методам металлообработки для достижения полноценного результата. В основном это могут быть лазерная резка, гибка, перфорация, а также фрезеровочные, токарные, сверлильные и сварочные работы. По завершении всех процессов для сохранения свойств необходимо нанести порошковую покраску на поверхность изделия.

Этапы производства металлических изделий:

  1. Получение чертежей изделия от заказчика.

  2. Оценка стоимости и возможных сроков производства.

  3. Согласование всех нюансов с заказчиком и подписание договора.

  4. Производство изделий с помощью комплекса необходимых работ.

  5. Доставка готовых изделий заказчику по указанному адресу.

При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки, что важно для любого заказчика.

Теги: промышленность, металлургия, технологии, магазин
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