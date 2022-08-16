Изготовление металлических деталей: все о процессе производства

При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки Фото: magnet.com.ua

Выбирая компанию по металлообработке, необходимо оценить не только спектр предоставляемых услуг, но и примеры работ, используемое оборудование. Компания MAGNET предоставляет полный цикл производства металлических изделий любой сложности по вашим чертежам. В работе используется только высокотехнологичное итальянское, швейцарское и японское оборудование.

Примеры производимых металлических изделий

При наличии всех необходимых ресурсов можно выполнить практически любой проект. Проще всего узнать, возможно ли изготовить изделие по вашему чертежу, можно, обратившись напрямую к выбранному подрядчику.

Примеры металлических изделий:

стальные защитные корпуса для электроприборов;

запчасти к сельскохозяйственной технике;

подвесные кронштейны;

выставочные и рекламные стеллажи;

антивибрационные подставки;

мебель из профильной трубы;

металлические ворота.

Выше представлены лишь некоторые примеры, которые возможны для производства. Для расчета стоимости рекомендуется подготовить чертежи в формате DWG или DXF, где указаны все размеры и детали необходимого изделия. Цена зависит от сложности, сроков изготовления и необходимого количества продукции.

Металлические стойки дезинфекции для ручного дозатора

Нестандартное изделие, которое пользуется большой популярностью, особенно во времена пандемии. Подобные стойки необходимо устанавливать в общественных местах в соответствии с требованиями государства. Например, в общественном транспорте, в магазинах, государственных учреждениях и так далее. Для изготовления таких стоек мастера в компании MAGNET используют передовые технологии лазерной резки, а также гибки металлических листов.

Биокамины

Биокамины являются отличным решением для создания уюта в доме без необходимости проводить дымоход, как в случае со стандартным вариантом камина. Изготавливаются такие камины в металлическом корпусе, который снаружи покрывается стойкой порошковой краской, созданной специально для каминов.

Антивибрационные подставки

Используются в качестве подставок под стиральные машины, которые поглощают все вибрации, создаваемые во время их активной работы. Благодаря данному изделию сильно снижается шум от стирки и сохраняется напольное покрытие, где установлена сама стиральная машина.

Фото: magnet.com.ua

Процессы металлообработки при изготовлении

Процесс изготовления изделий из металла происходит в несколько этапов, которые зависят от самого изделия. Листы металла подвергаются различным методам металлообработки для достижения полноценного результата. В основном это могут быть лазерная резка, гибка, перфорация, а также фрезеровочные, токарные, сверлильные и сварочные работы. По завершении всех процессов для сохранения свойств необходимо нанести порошковую покраску на поверхность изделия.

Этапы производства металлических изделий:

Получение чертежей изделия от заказчика. Оценка стоимости и возможных сроков производства. Согласование всех нюансов с заказчиком и подписание договора. Производство изделий с помощью комплекса необходимых работ. Доставка готовых изделий заказчику по указанному адресу.

При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки, что важно для любого заказчика.