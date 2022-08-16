Изготовление металлических деталей: все о процессе производства

Выбирая компанию по металлообработке, необходимо оценить не только спектр предоставляемых услуг, но и примеры работ, используемое оборудование. Компания MAGNET предоставляет полный цикл производства металлических изделий любой сложности по вашим чертежам. В работе используется только высокотехнологичное итальянское, швейцарское и японское оборудование.
При наличии всех необходимых ресурсов можно выполнить практически любой проект. Проще всего узнать, возможно ли изготовить изделие по вашему чертежу, можно, обратившись напрямую к выбранному подрядчику.
Примеры металлических изделий:
стальные защитные корпуса для электроприборов;
запчасти к сельскохозяйственной технике;
подвесные кронштейны;
выставочные и рекламные стеллажи;
антивибрационные подставки;
мебель из профильной трубы;
металлические ворота.
Выше представлены лишь некоторые примеры, которые возможны для производства. Для расчета стоимости рекомендуется подготовить чертежи в формате DWG или DXF, где указаны все размеры и детали необходимого изделия. Цена зависит от сложности, сроков изготовления и необходимого количества продукции.
Нестандартное изделие, которое пользуется большой популярностью, особенно во времена пандемии. Подобные стойки необходимо устанавливать в общественных местах в соответствии с требованиями государства. Например, в общественном транспорте, в магазинах, государственных учреждениях и так далее. Для изготовления таких стоек мастера в компании MAGNET используют передовые технологии лазерной резки, а также гибки металлических листов.
Биокамины являются отличным решением для создания уюта в доме без необходимости проводить дымоход, как в случае со стандартным вариантом камина. Изготавливаются такие камины в металлическом корпусе, который снаружи покрывается стойкой порошковой краской, созданной специально для каминов.
Используются в качестве подставок под стиральные машины, которые поглощают все вибрации, создаваемые во время их активной работы. Благодаря данному изделию сильно снижается шум от стирки и сохраняется напольное покрытие, где установлена сама стиральная машина.
Процесс изготовления изделий из металла происходит в несколько этапов, которые зависят от самого изделия. Листы металла подвергаются различным методам металлообработки для достижения полноценного результата. В основном это могут быть лазерная резка, гибка, перфорация, а также фрезеровочные, токарные, сверлильные и сварочные работы. По завершении всех процессов для сохранения свойств необходимо нанести порошковую покраску на поверхность изделия.
Этапы производства металлических изделий:
Получение чертежей изделия от заказчика.
Оценка стоимости и возможных сроков производства.
Согласование всех нюансов с заказчиком и подписание договора.
Производство изделий с помощью комплекса необходимых работ.
Доставка готовых изделий заказчику по указанному адресу.
При должном подходе и опыте у подрядчика никаких заминок в процессе не происходит и продукция получается высокого качества точно в оговоренные сроки, что важно для любого заказчика.