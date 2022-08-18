Разблокировка портов для экспорта металла и руды – это миллиарды долларов выручки и сохранение рабочих мест – эксперт

Владимир Гусак: Если по зерну есть хоть какая-нибудь возможность экспортировать продукцию автотранспортом, то у металлургов такой возможности нет Фото: Владимир Гусак / Facebook

"Открытие портов для экспорта металла – это очень важно. Речь идет о миллиардах долларов валютной выручки, а также о рабочих местах украинцев", – сказал эксперт.

Гусак подчеркнул, что вся отрасль металлургии оказалась в тяжелом кризисе из-за проблем с вывозом продукции, поэтому предприятия закрываются, сотрудников отправляют в вынужденный простой. Кризис, по его словам, повлиял и на смежные отрасли, так как теперь в бюджет поступает меньше налогов.

"Если по зерну есть хоть какая-нибудь возможность экспортировать продукцию автотранспортом, то у металлургов такой возможности нет – руда может перевозиться только по железной дороге, а потом по морю. Именно потеря экспортных потоков железной руды очень больно ударила и по "Укрзалізниці", и по балансу госбюджета Украины. Поэтому мы приветствуем инициативу властей по разблокировке портов для экспорта металла и руды", – подчеркнул Гусак.