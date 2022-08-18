Разблокировка портов для экспорта металла и руды – это миллиарды долларов выручки и сохранение рабочих мест – эксперт

"Открытие портов для экспорта металла – это очень важно. Речь идет о миллиардах долларов валютной выручки, а также о рабочих местах украинцев", – сказал эксперт.
Гусак подчеркнул, что вся отрасль металлургии оказалась в тяжелом кризисе из-за проблем с вывозом продукции, поэтому предприятия закрываются, сотрудников отправляют в вынужденный простой. Кризис, по его словам, повлиял и на смежные отрасли, так как теперь в бюджет поступает меньше налогов.
"Если по зерну есть хоть какая-нибудь возможность экспортировать продукцию автотранспортом, то у металлургов такой возможности нет – руда может перевозиться только по железной дороге, а потом по морю. Именно потеря экспортных потоков железной руды очень больно ударила и по "Укрзалізниці", и по балансу госбюджета Украины. Поэтому мы приветствуем инициативу властей по разблокировке портов для экспорта металла и руды", – подчеркнул Гусак.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 13 августа, что из украинских портов вышли уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах – в Европе, Азии и Африке. На их борту – около полумиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировому рынку, рассказал президент.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.