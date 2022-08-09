Преодоление кризиса в горно-металлургическом секторе даст стране 174 млрд грн ВВП – эксперт

Александр Каленков: Увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит – замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине Фото: my.ua

Он убежден, что отрасль нуждается в поддержке государства, так как это поможет не только сохранить штат работников, насчитывающий около 300 тыс. человек по всей Украине, но и удержать 174 млрд грн ВВП.

"В июле 2022 года совокупное производство горно-обогатительных комбинатов сократилось на 75% от среднемесячного довоенного производства. Добыча руды остановлена на Ингулецком и Южном ГОКах, с августа приостанавливает работу (как минимум на три месяца) ГОК "АрселорМиталл Кривой Рог". В то же время производство металлургических комбинатов сократилось на 84% от довоенного уровня", – написал эксперт.

Каленков призвал власти разработать программу поддержки, которая поможет отрасли выйти из кризиса. Среди пунктов такой программы, считает он, должны быть и снижение тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки на 50%, а для сырья и готовой металлопродукции – 70%, а также снижение тарифа на передачу электроэнергии, отмена ренты для железорудного сырья на период войны и пересмотр формулы начисления в будущем. Также среди необходимых мер он назвал отмену экологического налога на СО 2 и открытие морских коридоров для экспорта руды и металла.

"Благодаря этим мероприятиям будет сокращена отрицательная маржинальность при поставке сырья и продукции на ближайшие в Украину экспортные рынки, что позволит увеличить производство и нарастить продажи во время войны. В результате государство удержит 174 млрд грн ВВП страны и сохранит поступление в бюджет почти 35 млрд грн от неутраченного ВВП. В свою очередь увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит – замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине", – сообщил Каленков.