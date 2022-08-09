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Преодоление кризиса в горно-металлургическом секторе даст стране 174 млрд грн ВВП – эксперт

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Александр Каленков: Увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине
Александр Каленков: Увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит – замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине
Фото: my.ua

Горно-металлургическая промышленность в Украине находится в тяжелейшем кризисе за всю историю – объемы производства критически упали, а некоторые промышленные объекты были остановлены, написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в своей колонке для агентства "Интерфакс-Украина".

Он убежден, что отрасль нуждается в поддержке государства, так как это поможет не только сохранить штат работников, насчитывающий около 300 тыс. человек по всей Украине, но и удержать 174 млрд грн ВВП. 

"В июле 2022 года совокупное производство горно-обогатительных комбинатов сократилось на 75% от среднемесячного довоенного производства. Добыча руды остановлена на Ингулецком и Южном ГОКах, с августа приостанавливает работу (как минимум на три месяца) ГОК "АрселорМиталл Кривой Рог". В то же время производство металлургических комбинатов сократилось на 84% от довоенного уровня", – написал эксперт.

Каленков призвал власти разработать программу поддержки, которая поможет отрасли выйти из кризиса. Среди пунктов такой программы, считает он, должны быть и снижение тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки на 50%, а для сырья и готовой металлопродукции – 70%, а также снижение тарифа на передачу электроэнергии, отмена ренты для железорудного сырья на период войны и пересмотр формулы начисления в будущем. Также среди необходимых мер он назвал отмену экологического налога на СО2 и открытие морских коридоров для экспорта руды и металла.

"Благодаря этим мероприятиям будет сокращена отрицательная маржинальность при поставке сырья и продукции на ближайшие в Украину экспортные рынки, что позволит увеличить производство и нарастить продажи во время войны. В результате государство удержит 174 млрд грн ВВП страны и сохранит поступление в бюджет почти 35 млрд грн от неутраченного ВВП. В свою очередь увеличение валютных поступлений от экспорта продукции ГМК будет способствовать укреплению курса гривны, а значит – замедлит рост цен на продовольственные и другие товары в Украине", – сообщил Каленков.

Контекст:

Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: Кабинет Министров, инфляция, ВВП, экономика, промышленность, экспорт, тарифы, электроэнергия, металлургия, грузоперевозки, Укрметаллургпром, Александр Каленков
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