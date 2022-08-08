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Курс гривны укрепит не налог на импорт, а открытие портов для экспорта металла и руды – экономист

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Сейчас экспорт металлургической продукции усложнен из-за проблем с логистикой
Сейчас экспорт металлургической продукции усложнен из-за проблем с логистикой
Фото: gmk.center

Распространение действия "зернового коридора" на другие сильные экспортные позиции Украины, в частности на металл и руду, позволит получить дополнительные валютные поступления и укрепить курс гривны. Об этом заявили экономические аналитики, опрошенные изданием GMK Center.

Эксперты отмечают, что вопрос стабилизации ситуации на валютном рынке крайне острый. Сегодня в разработке находится документ о введении 10% пошлин на весь импорт. Это, по мнению правительства, должно сократить спрос на валюту для импорта. Но экономисты заявляют, что в перспективе такой шаг вызовет очередной виток инфляции в стране, а себестоимость украинской продукции вырастет еще больше, поэтому вместо введения очередного налога следует выбрать другой путь – стимулировать экспорт, пишет GMK Center.

"На фоне снижения цен на металл и руду экспортная выручка несколько снизится. Но даже этот уровень при росте экспорта будет способствовать поддержке курса национальной валюты", – сказал доктор экономических наук, партнер компании KSP Strategies Владимир Панченко.

Сейчас экспорт металлургической продукции усложнен, так как западные железнодорожные переходы не справляются с объемом, поэтому необходимо как можно скорее разблокировать порты для экспорта металла и руды, пишет издание.

"Сейчас крайне важно получить доступ к другим рынкам, кроме Европы. Например, можно было бы поставлять трубы на крупнейшие рынки – США и Ближнего Востока. Украинская дипломатия добилась успеха, когда в США была отменена 25% импортная пошлина на сталь из Украины. Но фактически воспользоваться этим никто не может – закрыты пути экспорта. Это также рост экономики не только за счет роста объемов производства, но и за счет нормализации работы портов", – резюмировали в издании.

Теги: налоги, инфляция, экономика, импорт, экспорт, металлургия, курс гривны
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