Курс гривны укрепит не налог на импорт, а открытие портов для экспорта металла и руды – экономист

Эксперты отмечают, что вопрос стабилизации ситуации на валютном рынке крайне острый. Сегодня в разработке находится документ о введении 10% пошлин на весь импорт. Это, по мнению правительства, должно сократить спрос на валюту для импорта. Но экономисты заявляют, что в перспективе такой шаг вызовет очередной виток инфляции в стране, а себестоимость украинской продукции вырастет еще больше, поэтому вместо введения очередного налога следует выбрать другой путь – стимулировать экспорт, пишет GMK Center.

"На фоне снижения цен на металл и руду экспортная выручка несколько снизится. Но даже этот уровень при росте экспорта будет способствовать поддержке курса национальной валюты", – сказал доктор экономических наук, партнер компании KSP Strategies Владимир Панченко.

Сейчас экспорт металлургической продукции усложнен, так как западные железнодорожные переходы не справляются с объемом, поэтому необходимо как можно скорее разблокировать порты для экспорта металла и руды, пишет издание.

"Сейчас крайне важно получить доступ к другим рынкам, кроме Европы. Например, можно было бы поставлять трубы на крупнейшие рынки – США и Ближнего Востока. Украинская дипломатия добилась успеха, когда в США была отменена 25% импортная пошлина на сталь из Украины. Но фактически воспользоваться этим никто не может – закрыты пути экспорта. Это также рост экономики не только за счет роста объемов производства, но и за счет нормализации работы портов", – резюмировали в издании.