В НБУ заявили о поддержке идеи введения 10% налога на покупку валюты для импортеров

Законопроект о новом налоге пока на стадии разработки Фото: depositphotos.com

"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета", – сказано в ответе.

Согласно сообщению, соответствующий законопроект разрабатывает Министерство финансов, но эксперты НБУ тоже вовлечены в процесс.

Введение нового налога анонсировал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью, которое вышло 2 августа. 3 августа заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается законопроект о налоге в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.

"Избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг. Соответственно, по расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну", – объяснял нардеп.