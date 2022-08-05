Экономист Забловский: Я не вижу в решении отменить возмещение НДС никакой экономической логики, разве что мы хотим убить окончательно наш экспорт

"Украина только недавно вернулась к практике возмещения НДС экспортерам, и я не вижу в решении отменить это возмещение никакой экономической логики, разве что мы хотим убить окончательно наш экспорт. Сейчас одним из приоритетов правительства является возобновление экспортной деятельности, которое приносит Украине валютную выручку. Следовательно, необходимо искать и предоставлять экспортерам стимулы, чтобы оживить экономическую деятельность. Ведь как показывает практика, стимулы и поддержка, получаемые бизнесом от государства, конвертируются в экономический рост", – сказал эксперт.

Забловский убежден, что так как в условиях войны экспорт обеспечивает приток валюты в страну и стабильность гривны, для власти это один из ключевых вопросов сохранения экономической безопасности. Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья может разбалансировать госбюджет и не принесет оживления в перерабатывающую отрасль, добавил он.

"Украина и до войны была заинтересована в развитии перерабатывающей промышленности. Но речь идет о том, что необходимо сбалансировать бюджет – в том числе от экспорта. А забирать деньги у одного бизнеса, чтобы дать другому, – неправильно. Потому что мы можем помочь кому-то одному, но вместе с тем – навредить всей экономике", – заявил экономист.