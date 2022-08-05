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Экономист Забловский: Я не вижу в решении отменить возмещение НДС никакой экономической логики, разве что мы хотим убить окончательно наш экспорт

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Андрей Забловский: Забирать деньги у одного бизнеса, чтобы дать другому, неправильно
Андрей Забловский: Забирать деньги у одного бизнеса, чтобы дать другому, – неправильно
Фото: eurabota.ua

Украинские власти должны стимулировать экспортеров, чтобы сбалансировать бюджет, для этого нужно стимулировать экспорт, заявил руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский в комментарии "Обозревателю". Он раскритиковал планы по отмене возмещения НДС для экспортеров сырья, которую инициирует глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Украина только недавно вернулась к практике возмещения НДС экспортерам, и я не вижу в решении отменить это возмещение никакой экономической логики, разве что мы хотим убить окончательно наш экспорт. Сейчас одним из приоритетов правительства является возобновление экспортной деятельности, которое приносит Украине валютную выручку. Следовательно, необходимо искать и предоставлять экспортерам стимулы, чтобы оживить экономическую деятельность. Ведь как показывает практика, стимулы и поддержка, получаемые бизнесом от государства, конвертируются в экономический рост", – сказал эксперт. 

Забловский убежден, что так как в условиях войны экспорт обеспечивает приток валюты в страну и стабильность гривны, для власти это один из ключевых вопросов сохранения экономической безопасности. Отмена возмещения НДС для экспортеров сырья может разбалансировать госбюджет и не принесет оживления в перерабатывающую отрасль, добавил он. 

"Украина и до войны была заинтересована в развитии перерабатывающей промышленности. Но речь идет о том, что необходимо сбалансировать бюджет – в том числе от экспорта. А забирать деньги у одного бизнеса, чтобы дать другому, – неправильно. Потому что мы можем помочь кому-то одному, но вместе с тем – навредить всей экономике", – заявил экономист.

Контекст:

"Обозреватель" писал, что проект плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Теги: налоги, госбюджет, экономика, промышленность, экспорт, НДС
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