Экономист о плане отменить возмещение НДС: Это станет очень болезненным ударом для украинского бизнеса

По его мнению, такое решение не приведет к росту экономики, так как снизит приток валютных поступлений.
"Безусловно, мы должны развивать перерабатывающую отрасль. Так что давайте стимулировать ее развитие! В нынешних условиях отмена возмещения НДС для экспортеров сырья станет очень болезненным ударом для украинского бизнеса, который уже и так не знает, работать ему или нет. А соответственно – и ударом для экономики", – убежден Кушнирук.
"Обозреватель" пишет, что план восстановления Украины предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.
"Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы", – сказано в материале.