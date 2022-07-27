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Экономист о плане отменить возмещение НДС: Это станет очень болезненным ударом для украинского бизнеса

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Борис Кушнирук: Такое решение нельзя принять просто взмахом руки
Борис Кушнирук: Такое решение нельзя принять просто взмахом руки 
Фото: latifundist.com

Если в Украине будет отменено возмещение налога на добавленную стоимость, то это станет новым стрессом для бизнеса и всей экономики, заявил в комментарии "Обозревателю" экономист Борис Кушнирук.

"Эта идея не нова, она преследует цель дестимулировать экспорт сырья, и наконец-то заняться переработкой. Но такое решение нельзя принять просто взмахом руки – ведь в результате экспортеры будут вынуждены продавать свою продукцию дешевле, что приведет к убыткам, а перерабатывающая отрасль так и не заработает", – отметил эксперт.

По его мнению, такое решение не приведет к росту экономики, так как снизит приток валютных поступлений.

"Безусловно, мы должны развивать перерабатывающую отрасль. Так что давайте стимулировать ее развитие! В нынешних условиях отмена возмещения НДС для экспортеров сырья станет очень болезненным ударом для украинского бизнеса, который уже и так не знает, работать ему или нет. А соответственно – и ударом для экономики", – убежден  Кушнирук.

"Обозреватель" пишет, что план восстановления Украины предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья. 

"Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов, а у Украины пока и без этой инициативы много высоких рисков, которые будут препятствовать восстановлению экономики после победы", – сказано в материале.

Теги: налоги, валюта, экономика, бизнес, экспорт, НДС, убытки, Борис Кушнирук
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