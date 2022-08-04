Экономист: Инициировать отмену возмещения НДС – значит усугублять экономический кризис и ситуацию в стране

Андрей Новак: Наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острейших проблем и кризисов Фото: radiosvoboda.org

"В условиях войны, когда экономическое состояние страны крайне тяжелое, тяготить бизнес новыми налогами или инициировать отмену возмещения НДС – это значит усугублять экономический кризис и усугублять ситуацию в стране", – цитирует издание эксперта.

Он отметил, что в условиях, когда Украина получает значительные объемы экономической помощи от стран-партнеров, отмена возмещения НДС будет неуместной.

"В таких условиях осуществлять новое обременение экономической деятельности собственного бизнеса – некстати и необоснованно. Поэтому я считаю, что инициатор такого шага сознательно работает против интересов Украины. И таким человеком должны заняться специальные службы, чтобы выявить его настоящую мотивацию", – заявил Новак.

Эксперт считает, что Украина должна стремиться к формированию на предприятиях продуктов переработки, которые имеют более высокую добавленную стоимость, но эти планы можно реализовать только после полной победы Украины.

"Мы в состоянии войны, и наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острейших проблем и кризисов. В таких условиях принимать стратегические решения – неправильно. Сейчас наша задача – продавать как можно больше продукции, несмотря на то, какая у нее глубина переработки", – сказал экономист.

"Обозреватель" отмечает, что проект Плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.