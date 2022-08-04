ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Экономист: Инициировать отмену возмещения НДС – значит усугублять экономический кризис и ситуацию в стране

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Андрей Новак: Наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острейших проблем и кризисов
Андрей Новак: Наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острейших проблем и кризисов
Фото: radiosvoboda.org

Реализация планов по отмене возмещения налога на добавленную стоимость для экспортеров сырья приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине, заявил в комментарии "Обозревателю" экономист Андрей Новак.

"В условиях войны, когда экономическое состояние страны крайне тяжелое, тяготить бизнес новыми налогами или инициировать отмену возмещения НДС – это значит усугублять экономический кризис и усугублять ситуацию в стране", – цитирует издание эксперта.

Он отметил, что в условиях, когда Украина получает значительные объемы экономической помощи от стран-партнеров, отмена возмещения НДС будет неуместной.

"В таких условиях осуществлять новое обременение экономической деятельности собственного бизнеса – некстати и необоснованно. Поэтому я считаю, что инициатор такого шага сознательно работает против интересов Украины. И таким человеком должны заняться специальные службы, чтобы выявить его настоящую мотивацию", – заявил Новак.

Эксперт считает, что Украина должна стремиться к формированию на предприятиях продуктов переработки, которые имеют более высокую добавленную стоимость, но эти планы можно реализовать только после полной победы Украины.

"Мы в состоянии войны, и наша экономика сейчас работает на решение оперативных и острейших проблем и кризисов. В таких условиях принимать стратегические решения – неправильно. Сейчас наша задача – продавать как можно больше продукции, несмотря на то, какая у нее глубина переработки", – сказал экономист.

"Обозреватель" отмечает, что проект Плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению Украины от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья.

Теги: налоги, экономика, бизнес, экспорт, НДС, Андрей Новак, экономический кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (306021)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (153998)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (76595)
4
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (67992)
5
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (59819)
6
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53634)
7
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (40335)
8
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России (36243)
 
 
 
 