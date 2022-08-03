СевГОК обратился за поддержкой к правительству, на комбинате заявили о самых трудных временах за всю историю

Как сказано в письме, СевГОК оказался в самом тяжелом положении за всю историю: потерпели разрушения и заблокированы оккупантами мариупольские металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММКИ, другие украинские металлургические комбинаты сократили производство из-за блокировки украинских портов.

"К тому же значительными темпами выросла себестоимость нашего товара и упали цены. Так, критически повысился железнодорожный тариф для руды более чем на 140%, рента выросла на 160%, растет стоимость энергоресурсов и импортных материалов. Вместе с тем за последние несколько месяцев цены на ЖРС сократились более чем на треть по сравнению с ценами прошлого года. Ограниченность в сбыте и неконкурентность украинского ЖРС (железорудного сырья. – "ГОРДОН") на мировом рынке привели к тому, что СевГОК вынужден был прекратить добычу руды и сократить производство в июле до 18% довоенного уровня", – отмечается в письме.

На комбинате подчеркнули, что сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочий коллектив и производственный потенциал, который будет очень необходим Украине для восстановления после победы. Ведь по результатам 2021 года комбинат уплатил более 7,6 млрд грн налогов и сборов и привлек в Украину свыше $620 млн экспортной выручки. Но отрасль сейчас остро нуждается в мерах, которые помогут ей этот потенциал сохранить, убеждены в компании.

"Для сохранения производственного потенциала горнодобывающего комплекса необходимо снизить стоимость грузовых перевозок "Укрзалізницею", временно отменить ренту на добычу руд железа и экологический налог за нетоксичные отходы горной промышленности, снизить стоимость электроэнергии и природного газа, а также разблокировать экспорт украинской Украины, что позволит восстановить утраченные позиции на отдаленных экспортных рынках", – указывается в письме.

Такие шаги, убеждены на комбинате, позволят нарастить загруженность производственных мощностей, сохранить персонал и продолжить помогать армии и пострадавшим от войны.