СевГОК обратился за поддержкой к правительству, на комбинате заявили о самых трудных временах за всю историю

Как сказано в письме, СевГОК оказался в самом тяжелом положении за всю историю: потерпели разрушения и заблокированы оккупантами мариупольские металлургические комбинаты "Азовсталь" и ММКИ, другие украинские металлургические комбинаты сократили производство из-за блокировки украинских портов.
"К тому же значительными темпами выросла себестоимость нашего товара и упали цены. Так, критически повысился железнодорожный тариф для руды более чем на 140%, рента выросла на 160%, растет стоимость энергоресурсов и импортных материалов. Вместе с тем за последние несколько месяцев цены на ЖРС сократились более чем на треть по сравнению с ценами прошлого года. Ограниченность в сбыте и неконкурентность украинского ЖРС (железорудного сырья. – "ГОРДОН") на мировом рынке привели к тому, что СевГОК вынужден был прекратить добычу руды и сократить производство в июле до 18% довоенного уровня", – отмечается в письме.
На комбинате подчеркнули, что сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочий коллектив и производственный потенциал, который будет очень необходим Украине для восстановления после победы. Ведь по результатам 2021 года комбинат уплатил более 7,6 млрд грн налогов и сборов и привлек в Украину свыше $620 млн экспортной выручки. Но отрасль сейчас остро нуждается в мерах, которые помогут ей этот потенциал сохранить, убеждены в компании.
"Для сохранения производственного потенциала горнодобывающего комплекса необходимо снизить стоимость грузовых перевозок "Укрзалізницею", временно отменить ренту на добычу руд железа и экологический налог за нетоксичные отходы горной промышленности, снизить стоимость электроэнергии и природного газа, а также разблокировать экспорт украинской Украины, что позволит восстановить утраченные позиции на отдаленных экспортных рынках", – указывается в письме.
Такие шаги, убеждены на комбинате, позволят нарастить загруженность производственных мощностей, сохранить персонал и продолжить помогать армии и пострадавшим от войны.
Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".