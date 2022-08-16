Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно – Федерация металлургов

"Сейчас металлургическая отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами. У нас на сегодняшний день металлургические комбинаты уменьшили объемы производства продукции на 84%, горнообогатительные – на 75%. Прогнозируем, что такая ситуация будет сохраняться и даже ухудшаться, если ничего не поделать. Разблокировка портов была бы очень хорошей идеей. До войны через морские порты у нас экспортировалось более 60% продукции горно-металлургического комплекса", – отметил Беленький.
По его словам, экспортные мощности аграрного и металлургического сектора соразмерны, и металлурги могли бы обеспечивать валюты столько же, сколько ожидается от экспорта сельскохозяйственной продукции – более $600 млн в месяц.
"Если бы у нас был Мариуполь, мы могли бы говорить об $1 млрд [поступлений ежемесячно]. Но пока мы не знаем, в каком состоянии находятся металлургические предприятия, которые там остались. Известно, что "Азовсталь" получила очень значительные повреждения. Что касается комбината имени Ильича, вообще никакой информации. Поэтому агропромышленный и горнометаллургический комплексы могли бы давать сопоставимые суммы валютных поступлений. Но для этого нужно разблокировать морские порты и принять меры государственной поддержки", – подчеркнул Беленький.
Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили $8,782 млрд, это на 45,8% меньше, чем за такой же период прошлого года, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".