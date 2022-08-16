Открытие портов для экспорта металла даст Украине более $1 млрд ежемесячно – Федерация металлургов

"Сейчас металлургическая отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами. У нас на сегодняшний день металлургические комбинаты уменьшили объемы производства продукции на 84%, горнообогатительные – на 75%. Прогнозируем, что такая ситуация будет сохраняться и даже ухудшаться, если ничего не поделать. Разблокировка портов была бы очень хорошей идеей. До войны через морские порты у нас экспортировалось более 60% продукции горно-металлургического комплекса", – отметил Беленький.

По его словам, экспортные мощности аграрного и металлургического сектора соразмерны, и металлурги могли бы обеспечивать валюты столько же, сколько ожидается от экспорта сельскохозяйственной продукции – более $600 млн в месяц.

"Если бы у нас был Мариуполь, мы могли бы говорить об $1 млрд [поступлений ежемесячно]. Но пока мы не знаем, в каком состоянии находятся металлургические предприятия, которые там остались. Известно, что "Азовсталь" получила очень значительные повреждения. Что касается комбината имени Ильича, вообще никакой информации. Поэтому агропромышленный и горнометаллургический комплексы могли бы давать сопоставимые суммы валютных поступлений. Но для этого нужно разблокировать морские порты и принять меры государственной поддержки", – подчеркнул Беленький.