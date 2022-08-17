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Украденный в Украине металл Россия будет пытаться выдать за свой – Федерация металлургов

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У России есть избыточные металлургические мощности, заявили в Федерации металлургов Украины
У России есть избыточные металлургические мощности, заявили в Федерации металлургов Украины
Фото: depositphotos.com

Россияне воруют на оккупированных территориях Украины металлопродукцию, затем выдают ее за товар собственного производства и пытаются продать. Сколько всего металла похищено – неизвестно, но на складах в Мариуполе находилась продукция на сотни миллионов. Об этом рассказал глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Речь идет о сотнях тысяч тонн металла – на сотни миллионов долларов. Трудно сказать, сколько вывезли, потому что мы не знаем, все ли они вывезли или что-то осталось. Возможно, они его попытаются выдать за металл производства России или будут продавать потребителям, которые не обращают внимания на происхождение товара. Но компания "Метинвест" как владелица украденных объемов металла отслеживает эти процессы, планирует преследовать этих пиратов и уже предприняла определенные меры на международных площадках, чтобы они либо заплатили за этот металл, либо не имели возможности его продать", – рассказал Беленький.

В том, что Россия будет использовать украденный в Украине металл для собственных нужд, он сомневается.

"У России есть избыточные металлургические мощности. Поэтому за счет собственного производства использовать тот металл, который они [россияне] украли, – нецелесообразное решение. Скорее всего, они будут пытаться продать его куда-нибудь наружу", – отметил глава Федерации металлургов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину торговое судоходство в Азовском море было заблокировано. 19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

24 мая в минобороны России заявили о полном разминировании порта в оккупированном Мариуполе и открытии утром в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для выхода иностранных судов. 27 мая журналисты "Радіо Свобода" опубликовали спутниковые снимки, на которых видно движение судов, которые могли вывозить украинские металл и зерно.

31 мая оккупанты "ДНР" отчитались об отправке в РФ из Мариуполя первого судна с украденным украинским металлом. 4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ для вывоза металла. 9 июня российские СМИ сообщили о том, что оно прибыло в Ростов-на-Дону.

Основной объем металла в порту оккупированного Мариуполя принадлежит группе "Метинвест". Входящие в группу "Азовсталь" и ММК имени Ильича 7 июня обратились в Офис генпрокурора с просьбой открыть уголовные производства по фактам кражи россиянами металла.

Генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили заверил, что "Метинвест" может отслеживать эту продукцию, поэтому все, кто причастен к кражам, понесут ответственность.

Теги: Россия, металлургия, война России против Украины
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