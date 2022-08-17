Украденный в Украине металл Россия будет пытаться выдать за свой – Федерация металлургов

"Речь идет о сотнях тысяч тонн металла – на сотни миллионов долларов. Трудно сказать, сколько вывезли, потому что мы не знаем, все ли они вывезли или что-то осталось. Возможно, они его попытаются выдать за металл производства России или будут продавать потребителям, которые не обращают внимания на происхождение товара. Но компания "Метинвест" как владелица украденных объемов металла отслеживает эти процессы, планирует преследовать этих пиратов и уже предприняла определенные меры на международных площадках, чтобы они либо заплатили за этот металл, либо не имели возможности его продать", – рассказал Беленький.

В том, что Россия будет использовать украденный в Украине металл для собственных нужд, он сомневается.

"У России есть избыточные металлургические мощности. Поэтому за счет собственного производства использовать тот металл, который они [россияне] украли, – нецелесообразное решение. Скорее всего, они будут пытаться продать его куда-нибудь наружу", – отметил глава Федерации металлургов Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)