Участники Крымской платформы осудили попытки РФ насильно интегрировать оккупированные украинские территории

"Мы осуждаем попытки России силой интегрировать части украинской территории, которые находятся под контролем российских вооруженных сил в результате их незаконного вторжения. Любые попытки перекроить границы Украины силовым путем являются явным нарушением международного права, включая Устав ООН, а также Конституцию Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны. Мы твердо стоим на стороне народа Украины, которая смело противодействует военной агрессии России, и выражаем нашу солидарность с теми в Крыму и на других территориях Украины под временным контролем России, кто и дальше, несмотря на большой личный риск, выступает против временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и продолжающегося вторжения России", - говорится в заявлении.

В этом контексте участники саммита выразиил "решимость продолжать поддержку Украины, включая политическую, экономическую, гуманитарную помощь и/или помощь в области безопасности".

"Мы подтверждаем необходимость продолжения реализации политики непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя", – подчеркнули авторы заявления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Они заявили, что заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.

Также участники осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.