Участники Крымской платформы осудили попытки РФ насильно интегрировать оккупированные украинские территории

"Мы осуждаем попытки России силой интегрировать части украинской территории, которые находятся под контролем российских вооруженных сил в результате их незаконного вторжения. Любые попытки перекроить границы Украины силовым путем являются явным нарушением международного права, включая Устав ООН, а также Конституцию Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны. Мы твердо стоим на стороне народа Украины, которая смело противодействует военной агрессии России, и выражаем нашу солидарность с теми в Крыму и на других территориях Украины под временным контролем России, кто и дальше, несмотря на большой личный риск, выступает против временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и продолжающегося вторжения России", - говорится в заявлении.
В этом контексте участники саммита выразиил "решимость продолжать поддержку Украины, включая политическую, экономическую, гуманитарную помощь и/или помощь в области безопасности".
"Мы подтверждаем необходимость продолжения реализации политики непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя", – подчеркнули авторы заявления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Они заявили, что заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.
Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.
Также участники осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (велючая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).
В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".
7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.