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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участники Крымской платформы осудили попытки РФ насильно интегрировать оккупированные украинские территории

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Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Саммит Крымской платформы состоялся 23 августа
Фото: president.gov.ua

Участники саммита Крымской платформы осудили попытки РФ насильно интегрировать украинские территории, которые находятся под временной российской оккупацией. Заявление участников саммита опубликовано 23 августа на сайте Офиса президента Украины.

"Мы осуждаем попытки России силой интегрировать части украинской территории, которые находятся под контролем российских вооруженных сил в результате их незаконного вторжения. Любые попытки перекроить границы Украины силовым путем являются явным нарушением международного права, включая Устав ООН, а также Конституцию Украины, они еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и не будут признаны. Мы твердо стоим на стороне народа Украины, которая смело противодействует военной агрессии России, и выражаем нашу солидарность с теми в Крыму и на других территориях Украины под временным контролем России, кто и дальше, несмотря на большой личный риск, выступает против временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя и продолжающегося вторжения России", - говорится в заявлении.

В этом контексте участники саммита выразиил "решимость продолжать поддержку Украины, включая политическую, экономическую, гуманитарную помощь и/или помощь в области безопасности".

"Мы подтверждаем необходимость продолжения реализации политики непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и Севастополя", – подчеркнули авторы заявления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Также участники Крымской платформы осудили использование Россией Крыма и украинских территориальных вод для ведения войны против Украины. Они заявили, что заявили, что остаются приверженными суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.

Кроме этого, они призвали РФ немедленно освободить первого замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и всех незаконно удерживаемых украинцев, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса.

Также участники осудили захват РФ украинских портов в Черном и Азовском морях и попытки России торговать украденным у Украины зерном и металлом.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала часть Херсонской (велючая областной центр Херсон), Запорожской, Николаевской, Харьковской областей, а также новые территории Донецкой и Луганской областей (еще часть была захвачена РФ в 2014 году).

В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, оккупация, война России против Украины, Крымская платформа
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