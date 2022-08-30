Черноморский флот России разбит и используется только в обороне – западные чиновники

Россия рассчитывала, что базирующийся в Крыму флот сыграет большую роль, в том числе для защиты полуострова. Но сейчас его функции ограничены обстрелом с подводных лодок, флот находится в глухой обороне и вдали от берега, чтобы избежать атак Вооруженных сил Украины, пишет издание.
"Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.
По его данным, авиационный полк ЧФ, базирующийся на авиабазе Саки в Крыму, также сильно пострадал от авиаударов ВСУ, было уничтожено около половины самолетов подразделения. Еще один западный дипломат заявил изданию, что ЧФ разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами.
Российский флот "на самом деле мало что делает", сказал другой западный чиновник.
"Остров Змеиный давал им больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает тактические возможности РФ", – отметил он.
Вооруженные силы Украины подбили флагманский крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Российские военные покинули остров Змеиный вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.