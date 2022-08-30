Черноморский флот России разбит и используется только в обороне – западные чиновники

Россия рассчитывала, что базирующийся в Крыму флот сыграет большую роль, в том числе для защиты полуострова. Но сейчас его функции ограничены обстрелом с подводных лодок, флот находится в глухой обороне и вдали от берега, чтобы избежать атак Вооруженных сил Украины, пишет издание.

"Нежелание фактически использовать свои корабли в качестве боевой силы означает, что они стали практически беспомощными и не использовались в течение нескольких месяцев", – сказал Politico один из источников.

По его данным, авиационный полк ЧФ, базирующийся на авиабазе Саки в Крыму, также сильно пострадал от авиаударов ВСУ, было уничтожено около половины самолетов подразделения. Еще один западный дипломат заявил изданию, что ЧФ разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами.

Российский флот "на самом деле мало что делает", сказал другой западный чиновник.

"Остров Змеиный давал им больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает тактические возможности РФ", – отметил он.