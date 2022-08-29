ВСУ за неделю уничтожили более 10 складов с боеприпасами оккупантов на юге Украины – ОК "Юг"

Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала на брифинге в медиацентре "Украина", трансляция велась в YouTube.

"Основные силы наши были направлены на уничтожение врага, на уничтожение складов с боеприпасами (за последнюю неделю их было уничтожено более 10), на уничтожение командных и командно-наблюдательных пунктов, это тоже очень серьезно поражает морально психологический дух вражеского войска. Это также уничтожение систем противовоздушной обороны и тяжелого дальнобойного вооружения – артиллерии, реактивных систем залпового огня, которыми они пытаются давить на тыловые регионы, обстреливая гражданское население", – рассказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)