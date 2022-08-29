ВСУ за неделю уничтожили более 10 складов с боеприпасами оккупантов на юге Украины – ОК "Юг"

Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала на брифинге в медиацентре "Украина", трансляция велась в YouTube.
"Основные силы наши были направлены на уничтожение врага, на уничтожение складов с боеприпасами (за последнюю неделю их было уничтожено более 10), на уничтожение командных и командно-наблюдательных пунктов, это тоже очень серьезно поражает морально психологический дух вражеского войска. Это также уничтожение систем противовоздушной обороны и тяжелого дальнобойного вооружения – артиллерии, реактивных систем залпового огня, которыми они пытаются давить на тыловые регионы, обстреливая гражданское население", – рассказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, часть территории на юге, в частности, в Херсонской области, была захвачена оккупантами.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения.
29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.