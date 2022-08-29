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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за неделю уничтожили более 10 складов с боеприпасами оккупантов на юге Украины – ОК "Юг"

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Гуменюк: Основные силы наши были направлены на уничтожение врага
Гуменюк: Основные силы наши были направлены на уничтожение врага
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / YouTube

Основное направление действий украинских защитников на юге Украины на прошлой неделе было сосредоточено на уничтожении складов с боеприпасами и вооружением противника.

Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала на брифинге в медиацентре "Украина", трансляция велась в YouTube.

"Основные силы наши были направлены на уничтожение врага, на уничтожение складов с боеприпасами (за последнюю неделю их было уничтожено более 10), на уничтожение командных и командно-наблюдательных пунктов, это тоже очень серьезно поражает морально психологический дух вражеского войска. Это также уничтожение систем противовоздушной обороны и тяжелого дальнобойного вооружения – артиллерии, реактивных систем залпового огня, которыми они пытаются давить на тыловые регионы, обстреливая гражданское население", – рассказала она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После того, как 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, часть территории на юге, в частности, в Херсонской области, была захвачена оккупантами. 

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении. В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. 

29 августа стало известно, что в Херсонской области одно из подразделений боевиков "ДНР" покинуло свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, вооружение, оборона, боеприпасы, вторжение, Наталья Гуменюк
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