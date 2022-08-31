Одной из причин войны в Украине являются полумеры Запада относительно России – Кулеба

"С 24 февраля мы занимаем четкую позицию, что именно полумеры в отношении России являются одной из причин войны. Именно потому, что европейская политика с 2014 года заключалась в полумерах: "здесь бьем Россию, а здесь держим за ручку, чтобы не было слишком больно", и привело к этому", – сказал он.
Украинский дипломат считает, что "однозначно эпоха "полумер" прошла".
"Я благодарен, действительно, с 24 февраля в Европе произошли фундаментальные трансформации – в том числе в Германии, Франции. Коллеги избавились от многих иллюзий относительно России и трезво смотрят на эту страну и политику, но эта последняя история о том, что [президент России Владимир] "Путин – плохой, а люди – хорошие", это тоже иллюзия", – заявил Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
Евросоюз, США и другие страны Запада ввели против России несколько пакетов санкций из-за войны против Украины. Кроме того, западные страны предоставляют Киеву военную и финансовую помощь.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.