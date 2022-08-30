Швеция передала Украине новый пакет военной помощи – Кулеба

"Вчера был в Швеции, сегодня – в Чехии. Вчера был важный день. Много волнений. Все следят за событиями на юге Украины, но наше дипломатическое наступление на севере Европы никто тоже не отменял. Поэтому вчера получили от Швеции очередной пакет военной поддержки. Работали со шведскими коллегами над тем, на что именно будут израсходованы эти деньги для оборонной поддержки Украины", – сказал он.

По словам Кулебы, он озвучил шведам, какое именно оружие необходимо Украине, и выразил надежду, что оно будет поставлено.

"Мы благодарны им за поддержку. Но мы хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте, и то, что Швеция реально может нам предоставить", – сказал министр.