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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Швеция передала Украине новый пакет военной помощи – Кулеба

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за помощь Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Швецию за помощь Украине
Фото: ЕРА

Украина получила от Швеции новый пакет военной помощи. Об этом 30 августа сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

"Вчера был в Швеции, сегодня – в Чехии. Вчера был важный день. Много волнений. Все следят за событиями на юге Украины, но наше дипломатическое наступление на севере Европы никто тоже не отменял. Поэтому вчера получили от Швеции очередной пакет военной поддержки. Работали со шведскими коллегами над тем, на что именно будут израсходованы эти деньги для оборонной поддержки Украины", – сказал он.

По словам Кулебы, он озвучил шведам, какое именно оружие необходимо Украине, и выразил надежду, что оно будет поставлено.

"Мы благодарны им за поддержку. Но мы хотим получить именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте, и то, что Швеция реально может нам предоставить", – сказал министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/574951624325547/

Контекст:

29 августа премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщила, что Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму в 1 млрд шведских крон (около $100 млн).

Теги: Украина, оружие, Швеция, МИД Украины, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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