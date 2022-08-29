Швеция предоставит Украине дополнительный пакет помощи на $100 млн

"Для нас честь и обязанность поддержать вас. Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд шведских крон, то есть примерно $100 млн", – заявила она.
По словам шведского премьера, половина пакета – это военная поддержка Украины. Она предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство и которое дополнит взносы других стран.
Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления.
Также, по словам Андерссон, шведская сторона уже задействована в строительстве временных приютов для людей, лишившихся жилья. Кроме того, Швеция будет способствовать вывозу украинского зерна.
Андерссон уже приезжала в Украину с визитом 4 июля. Премьер-министр Швеции посетила освобожденные в апреле от российских оккупантов Бучу и Бородянку Киевской области. В Киеве глава правительства Швеции провела переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По словам Андерссон, они обсудили поддержку Украины Швецией, восстановление страны и статус кандидата Украины в члены ЕС.
Швеция также неоднократно помогала ВСУ оружием. Кроме того, она может заняться производством оружия для Украины. Об этом сообщал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Кроме того, страна решила направить в Великобританию инструкторов для проведения базовой военной подготовки украинских бойцов.