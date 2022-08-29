Швеция предоставит Украине дополнительный пакет помощи на $100 млн

Около $50 млн из пакета Швеция выделит на военную поддержку Фото: EPA

"Для нас честь и обязанность поддержать вас. Поэтому мое правительство предоставит Украине новый пакет помощи в размере 1 млрд шведских крон, то есть примерно $100 млн", – заявила она.

По словам шведского премьера, половина пакета – это военная поддержка Украины. Она предусматривает оружие, о котором просило украинское правительство и которое дополнит взносы других стран.

Вторая часть направлена на поддержку украинской экономики, устойчивости и восстановления.

Также, по словам Андерссон, шведская сторона уже задействована в строительстве временных приютов для людей, лишившихся жилья. Кроме того, Швеция будет способствовать вывозу украинского зерна.